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    首頁　>　生活

    「我的新北市」14週年 粉絲可抽藝術饗宴

    2025/05/19 05:30

    〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕慶祝新北市府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」成立十四週年，市府新聞局六月三日將在新北市美術館舉行「食在新北，藝饗未來」粉絲限定活動，集結鶯歌陶瓷工藝、新美館特色元素與主廚團隊巧思，打造獨一無二的藝術饗宴，活動免費，五月廿二日前到臉書完成指定任務才有機會參加，將抽出十六人，每位參加者可帶一名親友。

    新聞局長李利貞指出，「我的新北市」粉絲數突破一百萬人，貼文發布主題廣泛，包含重要政策、觀光景點介紹、市府大型活動、運動賽事及生活資訊等，即日起至五月廿二日完成指定條件，有機會獲得「食在新北，藝饗未來」入場資格，活動辦法到「我的新北市」臉書粉專查詢。

    另外，新北市社會局即日起在全市一二六家公共托育中心發送「○至二歲親子運動遊戲卡」給公托家長，為滿四個月到廿四個月的嬰幼兒設計五十七張小卡，以日常運動圖示、遊戲目標及發展重點，整合成親子遊戲。

    社會局長李美珍說，父母即日起至新北市各區戶政事務所辦理新生兒出生登記，可領取育兒寶貝袋，下載新北育兒APP，或上「新北育兒資訊網」，獲取育兒新知。

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