東北角水域活動 民盼解除限制

「台灣開放水域聯盟」成員前往東北角風管處陳情，要求水域「解嚴」。（記者俞肇福攝）

2025/05/19 05:30

「台灣開放水域聯盟」陳情開放雙溪河、東興宮及福隆 風管處：滾動調整

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）去年七月五日公告福隆沙灘前方、東興宮前方與雙溪河水域的禁止和限制活動事項，有民眾認為管制太嚴格，昨天「台灣開放水域聯盟」一行廿餘人從雙溪河游泳、划立槳到福隆海水浴場彩虹橋上岸，徒步前往東北角風管處陳情，要求水域「解嚴」。東北角風管處回應，將滾動檢討與調整，營造安全友善的水域遊憩場域。

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台灣開放水域聯盟理事長李元治指出，去年一位何先生帶小孩在貢寮區雙溪河游泳，被救生員吹哨制止，要求立即上岸，事後才發現東北角風管處已在三處地點公告禁止水上遊憩項目，包括雙溪河上只能從事獨木舟、水上腳踏車、風浪板與立式划槳；東興宮前方水域只能衝浪及立式划槳；福隆海水浴場沙灘前方水域只能從事游泳運動。

不遵守限制最多罰5萬 營利者20萬

李元治表示，依據發展觀光條例第六十條，在公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守限制或命令者，可處一萬至五萬元罰鍰；行為具營利性質者，處五萬以上、廿萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

他強調，聯盟的陳情行動是希望凸顯風管處限制水域的水上運動不合理。這場活動事先提出申請，警方也派出警力戒護，但東北角風管處稱新北市警察局未核准。

台灣開放水域聯盟成員「蔣哥」提及，政府宣稱台灣是海洋國家、主張「向海致敬」，結果基層與中央政策背道而馳，每個人都知道自己的水性與能力，不會貿然玩水而喪命；他舉例說，上週在台北市基隆河有位民眾落水，恰巧「台灣開放水域聯盟」成員在周邊從事水上遊憩活動，及時將落水民眾救起。政府制定政策應將民間力量納入，不要一味禁止，畢竟公家力量有限、民力無窮。

7月前相關單位將會商 檢討開放項目

東北角管理處發言人江舒君回應，民眾須尊重行政機關水域遊憩活動分區公告規定，若有游泳需求，可至有救生員駐點的場所進行。民眾如有建議，可依循正規管道提出意見，管理處將秉持開放態度，滾動檢討與調整，提供安全友善的水域遊憩場域。

江舒君表示，七月前將邀集專家學者、水域遊憩活動相關公會與協會、新北市政府觀光、漁業、消防等單位會商，檢討雙溪河開放的水域遊憩活動項目。

「台灣開放水域聯盟」成員以游泳、划立槳方式，前往東北角風管處陳情，要求水域「解嚴」。（記者俞肇福攝）

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