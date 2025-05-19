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    端午連假將屆 花蓮訂房率僅3成

    花蓮去年地震後觀光蕭條，經過一年，已見緩慢復甦，圖為新城老街。（記者王錦義攝）

    花蓮去年地震後觀光蕭條，經過一年，已見緩慢復甦，圖為新城老街。（記者王錦義攝）

    2025/05/19 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮去年地震後觀光蕭條，經過一年緩慢的復甦，端午節三天連假即將來臨，花蓮觀光業者表示，連假的住宿訂房率目前約占整體二、三成而已，比往年下滑三成左右，不過，現今國旅本來就趨向接近出遊的時候才會訂房，仍期盼業績逐漸好轉。

    連假房價高 研判遊客還在等優惠

    今年端午連假為五月卅日至六月一日，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，就目前來看，假期首日轄內旅館的住房率不到三成五，第二天一成，收假日只有五％，跟歷年比起來平均減少三成；研判五月剛好是國旅淡季，且過去連假期間房價高昂，不少遊客還在等待晚鳥優惠，且依據近年住房率觀察，通常要等到連假前一週才會陸續有起色。

    民宿部分，花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，三天連假住房率平均約二至三成，以往連假前二至三週的住房率都會超過五成，接近假期時通常上升到七至八成，不過，目前距離端午連假剩下不到二週時間，平均住房率卻只有二成多，跟往年比起來至少差了三成以上，不過隨著花蓮觀光產業逐漸復甦中，相信這幾天住房率應該會再提升。

    旅宿業者籲中央 花蓮辦大型活動

    另外，花蓮暑假住房率僅七月第三週豐年祭期間突破三成，其他時段未見明顯的訂房潮，張琄菡認為，遊客還未訂房原因，可能和縣內暑期活動尚未公布有關，希望縣府盡快策劃宣布；林徐則鈾期待中央把大型活動移師花蓮舉辦，提升花蓮暑期的訂房率，創造商機。

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