締盟30年 日本石垣市訪蘇澳交流

日本石垣市三十人教育交流團參訪蘇澳鎮。（蘇澳鎮公所提供）

2025/05/19 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市今年締結姊妹市卅週年，石垣市組成教育交流團來訪，團員參加南方澳漁村巡禮、草嶺古道健行、冬山河帆船體驗等，深化台日情誼。

蘇澳鎮與石垣市一九九五年締盟後，彼此在教育、觀光、體育領域交流密切，石垣市教育交流團此行，適逢蘇澳鎮公所前方的鎮民廣場暨周邊人步道完工啟用，昨晚舉辦大型歡迎晚宴，值得一提的是，雙方卅年前就在此處締結姊妹市，別具意義。

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石垣市教育交流團由教育長崎山晃率領當地五校三十人來台參訪，前天傍晚抵台後，由蘇澳鎮岳明國中小、文化國中、南安國中、永樂國小、南安國小、冬山鄉順安國中協助接待。

來台五天四夜期間，蘇澳鎮公所安排「台日學伴」攜手入校及隨班修習，接待學校安排各項體驗課程，例如南安國小南方澳漁村巡禮、南安國中草嶺古道健行、岳明國中小冬山河帆船體驗、文化國中設計科技自造課等，另有台灣茶DIY、逛夜市，讓日本學生體驗台灣味。

蘇澳鎮長李明哲表示，希望藉由台日教育交流，分享學習心得，拓展孩子們的國際視野，今年是蘇澳鎮與石垣市締盟卅週年，蘇澳鎮公所將於九月下旬舉辦慶祝大會，盼雙邊情誼更堅定。

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