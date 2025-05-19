竹市世界高中停招 家長轟把學生當人球

2025/05/19 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕撐不住了！新竹市私立世界高中確定今年一一四學年起停招，竹苗區今年國中會考不會有世界高中的招生名額。學校近期開家長在校生說明會，說明學校已無能力及資金辦學，七月卅一日就會結束校務工作。而一三三名在校生及家長則炸鍋怒轟學校失信於學生，把學生當人球般隨意安置，罔顧學生受教權益，是欺騙及不負責的做法。

家長怒批，學校言而無信，不循十二年國教體制申請停辦，藉班親會名義宣布七月卅一日解散；但校方今年初還對媒體提及學校沒有經營問題，會維護師生共同權益；結果現在竟對未成年學生直接開嗆「學校就是沒錢，要不然你要出錢嗎？」除罔顧學生受教權益，還將學生當人球隨意安置，一句學校沒錢，就強迫家長及學生吞下去，讓學生不知何去何從。

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世界高中校長李瑞光表示，學校董事會決議確定學校到七月卅一日就停辦，學校面臨辦學沒資金問題，已向教育部國教署提出一一四學年停招的申請，並啟動校內一三三名學生的安置轉學計畫，會針對美工科、時尚造型科及汽車科和餐飲科的學生與竹苗區私立高職學校進行轉銜安置協調，期讓在校的高二及高一學生能銜接。

校方道歉 與鄰近學校協調全力安置

李瑞光沉痛表示，學校會盡最大努力，希望六月中旬完成校內學生的安置，同時也與教育部國教署及市府教育處密切聯繫，希望採專案方式，協助學生轉學安置，學校也優先與鄰近的光復高中及東泰高中、竹南君毅高中開會協調，希望提供轉學缺額，協助學生做安置。學校對家長學生深感抱歉，會盡全力協助安置。

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