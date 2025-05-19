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    大溪木博館10歲 孩子樂玩木飛車

    「BUBU跳恰恰」，在大溪木博館十週年館慶再度亮相，小朋友爭相來瘋玩木藝。（記者李容萍攝）

    「BUBU跳恰恰」，在大溪木博館十週年館慶再度亮相，小朋友爭相來瘋玩木藝。（記者李容萍攝）

    2025/05/19 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館以「拾年有承，工藝之城」為主題舉行十週年館慶活動，也是木博館第十三棟館舍的大溪國小日式宿舍，由大溪國小和木博館共同合作完成修復再利用，成為以親子和兒童為對象的「小孩浴場」木育遊戲場，新開館人氣爆棚，而在大溪中正公園登場的「BUBU跳恰恰」體驗活動，更讓小朋友感受「一車在手，玩到不想走」。

    桃園市府文化局長邱正生表示，木博館是大溪文化地標，也是推動文化觀光重要引擎，十年來致力於大溪木藝文化保存、傳承與創新，去年參觀人數已突破五十萬人次。

    木博館長陳倩慧說，十週年館慶推出「大溪藝能事務所」、「小孩浴場︱木育遊戲場」、「大溪一○○問︱十週年特展」及「粼粼時光︱春夏的工藝Me Time」四大特展；「小孩浴場」以木作空間設計採預約制，為親子打造接觸木工藝的互動場域。

    小朋友喜愛的手作木飛車「BUBU跳恰恰」，以九米長的飆速軌道與木飛車DIY組成，軌道由「場外off-site」設計、「和峰木創」領軍，攜手「堂和神桌」、「隆達傢俱行」、「大易藝術」等木藝師齊力雕琢而成，讓小朋友手上的木作車都蓄勢待發飆速，玩到不想回家！

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