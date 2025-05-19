桃市府人力吃緊 加班、離職率高

桃市府提升人員留任意願，首個員工子女托嬰中心今年2月開幕，議員要求持續打造友善職場留住人才。（資料照，記者謝武雄攝）

2025/05/19 05:30

編制6383人 實際僅5589人 議員盼打造友善育兒、職場環境 積極攬才留才

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市升格至今人口突破二三四萬人，市府目前公務人員編制員額六三八三人，然而實際人員數僅五五八九人，基層人力相當吃緊。有市議員揭露公務人員不僅加班時數高，人員離職率也高，市府在攬才、留才及爭取員額應有更積極作為；桃市府人事處表示，二○二一年曾向行政院請增一八○名員額，將持續透過多元管道遴選人才，並暢通升遷管道、營造友善職場，提高留任桃園的意願。

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市府：持續透過多元管道遴選人才

桃園市議員陳韋曄表示，依行政院主計總處公布資料，去年全國平均每月加班時數是八．五小時，但桃園市公務人員卻達十一．三七小時；市議員李柏坊也說，常態性加班代表人力嚴重不足，勢必影響工作效率。

此外，市議員楊朝偉指出，市府部分局處離職率高，其中必有特殊原因，像是教育局教育設施科掌管數百億元經費，有六名工程專業人員，但在教育局最高只能升到技正，升遷管道有限導致沒人願意待；市議員錢龍說，參加高普考人數逐年下降，可預期人力增補勢必受影響，桃市府在人力短缺下，除了持續攬才，在友善育兒、職場環境提升等方面，需要有更積極的作為。

市議員彭俊豪表示，桃市府行政機關實際人員數僅五五八九人，依地方行政機關組織準則，桃園市編制員額上限為九千人，在財政收支劃分法修正通過後，明年預計增加二六○億元統籌分配款，市府可評估公務人員增補。

人事處表示，桃市府公務人員扣除已有甄補作為的職缺，各機關平均離職率約五到七％，統計去年離職率較高的前三個局處分別為新聞處、文化局、勞動局，加班時數較高前三名為警察局、觀旅局及新聞處，經分析離職原因多為返鄉服務、調陞中央機關、再次考試錄取分配其他機關及生涯規劃等因素，針對加班較多的局處亦會去關心原因。

人事處強調爭取提高職等 增留任意願

人事處強調，市府持續透過多元管道遴才，另因桃園市緊鄰雙北市，並與中央機關比鄰，為提升人員留任意願，將向中央爭取提高公務人員職務列等，讓暢通陞遷管道暢通，以持續拔擢府內優秀適任人員，同時營造友善職場，例如今年二月首個員工子女托嬰中心開幕，讓同仁兼顧工作與家庭；至於請增員額需配合人口、財政等指標，目前中央核可的員額比例約七成，若明年人口再增加二％，將再向中央請增員額。

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