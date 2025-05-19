苗市7處路口 「偏心左轉」專用車道劃標線

苗栗市為公路近期進行交通改善工程，新增七處偏心左轉專用車道，路口車道採「不對稱」設計。（記者彭健禮攝）

2025/05/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市為公路進行交通改善工程，新增七處路口偏心左轉專用車道，車道成「不對稱」設計，引發部分用路人「看不懂」而誤入對向車道。縣府交通工務處表示，新增偏心左轉專用車道是為紓解尖峰時刻路口回堵情形，昨已完成行車方向箭頭標線劃設，讓用路人一目了然。

不對稱設計 部分用路人反映看不懂

苗栗市為公路是台鐵苗栗車站前站門戶道路，並通聯苗栗市外環道、台七十二線、國道一號頭屋交流道，縣府施工改善福星街至國華路間一公里路段，於沿路七個路口新增偏心左轉車道，但因「不對稱」設計且無行車箭頭標線指引，部分用路人認為，不小心就容易誤闖入對向車道。

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交通工務處表示，為公路改善路段，舊有規劃為雙向單車道，但過去於交通尖峰時段，路口左轉汽車容易造成回堵，因此在長安街、源林街、豐年路、為民街、嘉盛街、育英街及國華路七處路口，新增偏心左轉車道，設計廿至卅公尺長的左轉儲車空間，達到分流效果。改善工程也參酌市公所及地方人士意見，保留既有的收費停車格，新增約二．五公尺寬的人行空間，打造更友善的步行環境，兼顧行車與行人安全。

是否改箭頭式綠燈 滾動式檢討

交工處表示，針對用路人反映的問題，廠商已於昨天將路口左轉、直行的路面指引標線劃上；並提醒七處路口的交通號誌為圓形綠燈，左轉車可以視狀況左轉，是否會改為直行、左轉箭頭式綠燈，將會視車流運行狀況，進行滾動式檢討配置。

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