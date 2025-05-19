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    彰縣220條河溝 去年清出27噸垃圾

    民眾趁著騎車外出，順手把垃圾丟向溝渠旁草叢。（彰化縣府提供）

    民眾趁著騎車外出，順手把垃圾丟向溝渠旁草叢。（彰化縣府提供）

    2025/05/19 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣內河川溝渠成了非法棄置垃圾的溫床！縣府統計，去年針對縣內二二○條大小河川及排水灌溉溝渠展開清理行動，總計清出廿七公噸垃圾，等同線西與伸港兩鄉一日的家戶垃圾量，內容不乏民生垃圾、家具、廢棄物與大量雜草枝葉、泥沙等。環保局針對違規行為開出三四三張罰單，裁罰金額達一二六萬四二○○元。

    開出343張罰單 金額逾126萬

    彰化縣南北地勢橫跨濁水溪、大肚溪，境內包括員林大排、舊濁水溪、洋仔厝溪等幹線水流，加上灌排系統密集，使得部分區域成為棄置垃圾的死角。環保局與中央相關單位及社區巡守隊合作，全年動員超過一八○○處次進行查巡，除了一般民生垃圾，更在部分地點發現廢棄家具，也有不少落葉雜草。

    環保局長江培根指出，縣府已在多處河域架設移動式縮時錄影系統進行蒐證，同時整合一三○○多位水環境巡守志工執行定期巡查及淨溪任務。去年依《廢棄物清理法》、《水污染防治法》等告發三四三件。

    江培根強調，不少民眾為圖方便，未等垃圾車就將垃圾棄置河邊，嚴重影響環境。縣府將持續強化科技監控與聯合稽查，並提醒民眾若有大型廢棄物需清運，可向各地清潔隊聯繫安排，不可任意棄置。民眾若目擊違規情形，可撥打環保局廿四小時報案專線○八○○○六六六六六或（○四）七一一八九七二、七一一五七六二檢舉。

    環保志工在河川溝渠拉起攔污網，撈起各式雜物與垃圾。（彰化縣府提供）

    環保志工在河川溝渠拉起攔污網，撈起各式雜物與垃圾。（彰化縣府提供）

    彰化縣攔截河川垃圾，工人頂著烈日進入排水溝清出厚重污泥。（彰化縣府提供）

    彰化縣攔截河川垃圾，工人頂著烈日進入排水溝清出厚重污泥。（彰化縣府提供）

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