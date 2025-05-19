為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潮間帶牛車採蚵 體驗芳苑魅力

    馴牛師洪永化（前者）駕御有術，安撫初登場卻焦躁不安的「牛仔」，順利讓坐在後方的賓客平安「達陣」。（記者顏宏駿攝）

    馴牛師洪永化（前者）駕御有術，安撫初登場卻焦躁不安的「牛仔」，順利讓坐在後方的賓客平安「達陣」。（記者顏宏駿攝）

    2025/05/19 05:30

    國際海牛文化節登場 守護彰縣無形文化資產

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕由彰化縣政府主辦的「國際海牛文化節」活動，昨天在芳苑鄉普天宮廣場和海空步道登場，縣長王惠美歡迎民眾到芳苑潮間帶搭牛車體驗生態之旅，還可以在海空步道散步看夕陽。

    目前剩10隻海牛 可下海僅4隻

    「芳苑潮間帶牛車採蚵」被列為彰化縣的無形文化資產，從日治時期傳承至今，全盛時期有多達三百多隻海牛投入採蚵行列，縣府在二○二○年正式登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」的無形文化資產，目前芳苑地區僅剩十隻海牛，可下海載運蚵殼和觀光客的僅有四隻。

    昨天活動由「牛仔」上陣，結果王惠美等人上牛車，牛車一起步就開始「加速度」，所幸在牛師傅洪永化的駕御下，平安「達陣」。洪永化說，由於活動人潮爆多，「牛仔」從未見過這種場面，「太緊張」了才會「用力拉」。

    王惠美表示，隨著時代變遷，機械化設備逐漸取代了海牛，「牛車採蚵」文化正面臨消失的危機，為了守護這項無形文化資產，藉由「國際海牛文化節」，透過潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、海牛聚繪著色寫生比賽、趣遊芳苑海牛疊印趣、海牛飼育員實習營及產業推廣市集等豐富活動，讓大家親身感受海牛文化的魅力，並透過復育，希望傳承這項文化，更走向國際，讓世界看見芳苑擁有全國獨特的文化。

    紅樹林海空步道 盡攬生態之美

    王惠美指出，芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，有全國面積最大的媽祖廟普天宮，縣府在芳苑，也以「芳苑走走」為主題，活化七處閒置空間，變身打卡景點；另有一公里長的「紅樹林海空步道」，讓遊客能近距離觀察濕地生態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播