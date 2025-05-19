反事業廢棄物掩埋場 埔里成立自救會

南投埔里鎮麒麟里民近200人，18日成立自救會，現場高呼口號，表達堅決反對設置事業廢棄物掩埋場。（自救會提供)

2025/05/19 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投埔里鎮是國內茭白筍最大產區，但有民間業者規劃在麒麟里設置事業廢棄物掩埋場，里民十八日成立自救會，指出掩埋場設置地點位處水源涵養區，一旦污水滲漏污染水源，將衝擊下游近千公頃茭白筍產業，呼籲相關主管機關堅定保障鄉親用水安全，否則將抗爭到底。

麒麟里民近200人站出來

麒麟里民近二百人，昨於埔里綜合球場成立反對掩埋場設置自救會，由縣議員蘇昱誠擔任會長，現場民眾手持標語牌，高呼「拒絕掩埋場、守護好山水」等口號。

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蘇昱誠表示，麒麟里是埔里鎮水源涵養重要地區，業者卻要興建事業廢棄物掩埋場，雖說會鋪設不透水層，但鋪再多，一旦極端氣候或重大地震導致掩埋場污水滲漏、崩塌或廢棄物外溢，後果不堪設想。

縣府︰依法辦理 嚴格把關

埔里鎮長廖志城也指出，水是埔里重要資源，不論茭白筍、香菇、花卉都需要純淨水源灌溉，甚至埔里的自來水都是仰賴地下水供應，在地勢較高的麒麟里設置掩埋量高達二四五萬立方公尺的掩埋場，一旦污染會造成什麼樣的後果？值得大家深思。

縣府環保局則說，目前該掩埋場興辦事業計畫書，正由相關單位審查，後續牽涉土地變更、環境影響評估，均會依法辦理，嚴格把關。

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