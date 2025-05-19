英語難易適中 英聽出現垃圾車音效

國中會考考出復活島原住民的圖文故事，題目圖片超過一頁。（記者林曉雲翻攝）

2025/05/19 05:30

〔記者林曉雲、歐素美、董冠怡、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導〕會考英語科包括閱讀及聽力測驗，今年英聽為使考生容易了解情境，題目都加入音效，例如第十九題台灣垃圾車音樂題，考生聽到熟悉的垃圾車音樂，忍不住莞爾一笑；今年也首次出現英國政治諷刺漫畫，整卷難易適中。

新北市永和國中老師蔡鈺伶解析，綜合克漏字題組稍有難度，討論在生日感念母親給予生命，進而回饋母親，每年製作禮物給媽媽，考生須掌握上下文，才能選出正確語法與連貫語意。

請繼續往下閱讀...

此外，蔡鈺伶表示，題組除了常考短文外，也考了社交聊天訊息，還有英國政治諷刺漫畫、復活島原住民的圖文故事，該題組描述復活島居民為搬運巨石砍伐樹木破壞生態，提醒要珍惜生態環境；內容取材包含幫助小狗車禍復健、抱怨朋友搶鋒頭的對話、在自家農場工作經驗、IKEA組裝家具心理研究專題報導等。

台南市忠孝國中老師莊筱芸表示，英聽題目都加入音效，也多以生活情境為主，學生平時可從英語影集、廣播節目吸取真實語料，增進語感，將習得英語用在生活中。

北市呂姓國中生說，閱讀題目中有一整頁幾乎都是圖片、文字量較少，令人印象深刻，透過比對去測試考生能否理解，「蠻新奇的」；台中居仁國中謝姓與蕭姓考生表示，今年選擇題的題幹明顯變短，讀題壓力也減輕，文法觀念多是考基本概念，沒有太艱澀難懂的文法及單字，答題變輕鬆；高雄考生普遍認為英語科考題偏簡單，很有趣，很生活化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法