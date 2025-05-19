自然圖表題占86％ 端午立蛋入題

國中會考自然科考題生活化，第7題考出以科學方法破除端午節立蛋迷思。（記者林曉雲翻攝）

2025/05/19 05:30

〔記者林曉雲、歐素美、董冠怡、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導〕會考自然科包括理化、生物及地科，教育部國教輔導團解析，今年題數降低為五十題，圖表題占八十六％，結合生活中常見素材，例如用踩單車與烤吐司情境，評量學生電費計算概念，或是用科學手法破除端午節「立蛋」迷思等，難易適中具鑑別度。

台北市萬華國中老師王美玲表示，「立蛋題」不是計算題，而是取材新穎的創新題型，聚焦在學生表達科學推論與看法；台北市古亭國中老師劉權賢也說，第七題整合地科不同節日正午時間太陽的位置及理化作用力與反作用力概念，來破除端午節立蛋的迷思。

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台中市中港高中理化老師張文昭表示，第四十二至四十三題提供實驗步驟，探究蒜頭變綠色的實驗內容與結果，整合影響化學反應速率的因素與原子團判斷有機酸的方式。

新北市永平高中地科老師沈文俊解析，模擬月相實驗入題，學生透過課堂實際操作，「身歷其境」思考月相原理，關鍵在上弦月是西邊亮且出現在上半夜，要習慣多思考才易答題。

北市興雅國中學生黃廷瀚表示，自然科測驗整體而言有深度、難易度適中，寫起來還算順利；台中居仁國中謝姓考生說，今年圖表題量多，很多題目將課本基本觀念「圖表化」，要看懂圖表詮釋的觀念才能解題；高雄鳳西國中賴姓同學表示，考題比較古董顯微鏡和現代顯微鏡，慶幸以前有上過顯微鏡的實際操作，感覺比較好寫。

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