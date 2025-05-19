考生人數創低！會考落幕 專家：勇敢填志願／建北估34.6、33.8分 雄中30分30點 雄女可能再現4A1B上榜

國中會考昨天結束時突然下起大雨，雨勢澆不息考生快樂的心情。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/19 05:30

〔記者林曉雲、蘇孟娟、歐素美、楊綿傑、黃良傑／綜合報導〕國中教育會考昨日落幕，因考生人數創新低，專家提醒機會變多，鼓勵考生大膽填志願，建中估卅四．六分、北一女估卅三．八分可上榜；中一中及台中女中估最低錄取要九十二點以上；高雄中學錄取門檻為卅分卅點、高雄女中卅分廿五點，雄女甚至可能因此再現4A1B上榜，。

寫作測驗成基北區錄取關鍵

基北區會考五科和寫作的積分總和，最高可達到卅六分。台北市華興中學校長曾騰瀧預估，基北區前五志願錄取門檻持平，師大附中男生卅三．六分、女生卅三．四分，成功高中卅二．六分、中山女中卅一．六分，松山高中男生卅一．六分、松山高中女生卅．六分，因寫作測驗不易拿高分，可能成為前幾志願的決戰關鍵考科。

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曾騰瀧也預估，前段公立社區高中門檻估廿四至卅分，大安高工電機、電子及資訊估廿分，十三分有機會上台北市公立高中，十分就有機會上基北區公立高職，考生要填滿卅個志願，前五個志願要依「夢幻、落點、保險」選填，比較容易進入理想志願。

台北市補教事業協會則預估，想拿到A++成績，社會及自然估僅能容錯二至三題、國文容錯二題、英語及數學各僅容錯一題。

中一中、中女中最低錄取92點

中投區高中職免試入學會考成績，五科加作文點數最高一一一點，中一中及台中女中都認為，考量今年考題的難度評估跟與去年差不多，估今年最低錄取標準須至少九十二點以上。但兩校均強調，因中投區前十個志願是同一志願序、積分相同，建議考生可以保留前三志願大膽填「夢幻志願」，不必自我設限。

高雄區會考總積分採計上限為卅分、卅五點，補教界推估整體考科難易較去年稍難一點，高雄中學錄取門檻為卅分卅點，高雄女中卅分廿五點。補教老師李世揚認為，雖然今年高市高中職減招，仍追不上少子化速度，建議考生勇敢填志願。

違規279件 5人涉嫌作弊

另，今年會考違規共二七九件，其中五名考生涉嫌作弊，十三件涉故意塗鴉損壞題本或答案卡，各考區今日將開會討論。

教育部長鄭英耀昨感謝入闈十四天的工作人員。會考成績將在六月六日公布，六月廿日開始選填志願，七月八日免試入學放榜。

補教預估國中教育會考各科容錯題數

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