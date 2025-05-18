攔截詐騙門號 電信業「三振條款」奏效

「申辦電信服務三振條款」運作示意圖。（NCC提供）

2025/05/18 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕為防堵電信詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）去年十一月底實施「三振條款」，限制風險用戶新申辦的電信服務，截至今年三月十七日，已攔阻五七三個風險用戶，避免門號淪為不法份子行騙工具。

擋下573個風險用戶淪行騙工具

NCC去年十一月底實施「三振條款」，只要電信用戶遭司法警察機關通知涉詐達三次，往後三年在單一電信業者至多僅能申報一門用戶號碼或一項電信服務，並透過串接電信業者與「防詐聯合風險管理系統資料庫（一六五資料庫）」資料，讓業者在民眾申辦門號時就能即時查詢並發現異常。

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NCC平台事業管理處副處長黃天陽說明，三振條款上路後，業者可在符合「個人資料保護法」保障的最低限度資料揭露下，查詢一六五資料庫，系統會回報該為申請用戶是否為三振條款中，應限制申辦門號數的使用者。

黃天陽說，三振條款與相關資料串接措施，使防詐工作從公私分離，走向公私協力的模式，目前看來有相當成效。

相關資料串接 公私協力模式

中華電信、台灣大哥大、遠傳等三大電信業者都認為，相關規範與系統介接確實有助於業者防堵風險客戶申辦門號，讓第一線同仁或受理線上受理申辦電信服務時，可以精準辨識風險客戶，避免不肖分子詐騙。

此外，台灣大哥大指出，公司依據警政單位停話來函，建立高風險用戶資料庫，透過AI與大數據技術主動監測偽冒賬號或可疑網域，提供預警與下架服務，「安心Call」則有效降低通聯行為異常帶來的資安風險。

遠傳則提到，公司推出「遠傳智靈」AI平台，旗下涵蓋語音、簡訊、網路、資安防護的「打詐智靈」應用，可將新式詐騙特徵辨識從傳統流程的三天優化至僅需三分鐘。

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