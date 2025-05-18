近7成民眾 曾遇電信網路詐騙

我國民眾遭遇疑似電信網路詐騙的比例，高達近七成。（資料照）

2025/05/18 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕詐騙事件時有所聞，國家通訊傳播委員會調查發現，去年我國民眾遭遇疑似電信網路詐騙的比例，高達六十九．八％。NCC主秘黃文哲說，電信詐騙以國際偽冒來電與簡訊詐騙最常見，但不法分子有逐漸轉往網路平台行騙趨勢，電信業者推出警示語音、專屬簡訊短碼等因應。

從簡訊詐騙轉往網路平台

NCC出版二○二四年通訊傳播市場報告指出，我國民眾遭遇疑似電話詐騙或網路詐騙的比例，從二○二三年的六十五．九％提高至二○二四年的六十九．八％，僅廿九．二％沒有遇過此類情況。

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報告進一步分析六十九．八％遭遇電話詐騙或網路詐騙的民眾，其中詐騙集團透過「行動電話」詐騙比例，從二○二三年的八一．一％提高至二○二四年的八三．五％，其次為室內電話，從二○二三年的卅二．六％提高至二○二四年的四十．五％，另「即時通訊軟體」及「社群媒體」佔比也有上升趨勢。

黃文哲指出，近年電信工具詐騙仍以「國際偽冒來電與簡訊詐騙」最常見，NCC前年九月起已全面啟用國際來電語音警示功能，當民眾接聽國際電話時，系統將自動播放語音提醒，使國際來話之話務量從前年五月的五○八○萬通，下降至去年年底的六七○萬通。

NCC也督促電信事業對商業簡訊進行關鍵字檢查與風險監測，並推出電信事業「專屬短碼簡訊」，民間企業可申請商用簡碼服務，以利民眾辨識簡訊真偽。

黃文哲說，簡訊用戶端方面，全面落實「客戶風險管理機制（KYC）」，建立電信業者與政府機關的橫向聯繫，讓電信業者介接一六五防詐聯合風險管理系統資料庫及移民署資料庫，也對單日發送大量訊息的用戶暫停簡訊發送功能，要求重新進行KYC驗證，再行恢復服務。

NCC統計，去年攔阻七九八萬則簡訊、攔阻九二二萬通境外來電、停斷話二三九五門、發送防詐騙簡訊一億五九四八萬則，且去年三月至十二月期間，簡訊發送功能受關閉的門號數量總計為三萬五千餘門，其中經重新核資恢復簡訊發送功能的門號有一萬餘門。

我國民眾遭遇疑似電信網路詐騙的比例，高達近七成，且不法份子有逐漸轉往網路平台行騙趨勢。（資料照）

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