世壯運亂象》智慧手錶快10秒 大禮包自燃

世壯運背包裡的大禮包乾燥劑自燃。（圖取自Threads/arthur5168）

2025/05/18 05:30

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會昨登場，台北市議員林亮君指出，提供給選手的世壯運大禮包中的智慧手錶，計時五分鐘竟快十秒。世壯運執委會回應，廠商已承諾更換新品，並派員進駐主認證中心協助處理，選手可於主認證中心辦理更換作業。

林亮君在臉書貼出實測影片，將世壯運手錶放在時鐘與智慧型手機中間同時計時，時鐘與智慧型手機都計時五分鐘時，世壯運手錶卻顯示五分十秒，足足快了十秒，她直呼：「已經不知道該說什麼了！」

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世壯運執委會表示，針對本次有部分選手反映手錶產品出現瑕疵的情形，廠商已承諾更換新品，並已派員進駐主認證中心協助處理，選手可辦理更換作業，若為外縣市選手無法親自前來，廠商亦將提供更換服務並負擔運費；外籍選手如需更換，同樣可於離台前至主認證中心辦理。

遊行大雨背包乾燥劑遇水 選手險受傷

此外，雙北世界壯年運動會昨開幕，傍晚於台北市政府周邊舉行「夢想壯年遊」遊行，因遊行前不斷下雨，有外國選手大禮包裡的乾燥劑遇水自燃，背包被燒，大會送的毛巾也被燒了一個洞，差點導致國外選手受傷，現場志工回收處理。世壯運執委會表示，會請廠商提出說明並依契約規定辦理。

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