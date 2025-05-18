世壯運亂象》選手之夜 席地而坐室內野餐

世壯運選手們席地而坐用餐。（圖擷取自臉書）

2025/05/18 05:30

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會亂象頻傳，有台灣參賽選手抱怨十六日晚間在花博爭艷館舉辦的選手之夜，許多選手找不到椅子只能席地而坐，就地「室內野餐」。世壯運執委會表示，會場椅子數量足夠，部分選手有自備野餐墊帶到現場使用，歡迎所有選手用各種方式和來自世界各地的選手們交朋友。

聽障選手怨沒有手語翻譯

聽障射擊選手陳先生在臉書貼文表示，去年很早就報名世壯運，但參加選手之夜活動，一進去就很傻眼。他認為，大會安排餐點只有酸梅湯、水煎包、三明治、鹹酥雞、鳳梨酥、蟹殼黃，太簡陋。此外，現場因為找不到椅子，只好就地「室內野餐」！

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陳先生受訪表示，不認同台北市選手之夜的餐點，且世壯運許多參賽者為長者，但晚會現場椅子有限，老人家拿食物進來，卻沒有椅子可坐，只能席地而坐，環境對長者很不友善。他也提到，當晚沒有手語翻譯，質疑主辦單位未讓聾人選手享有資訊平等的權利，完全不知道活動狀況。

世壯運執委會表示，世壯運選手歡迎晚會是希望選手能夠欣賞藝文演出、享受台灣特色輕食及走動式交流，現場有提供足量椅子供有需求的選手使用，但部分選手有自備野餐墊帶到現場使用，歡迎所有選手用各種方式和來自世界各地的選手們交朋友。

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