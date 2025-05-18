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    世壯運亂象》編織袋中國製 急找工讀生撕標籤

    民進黨籍議員顏若芳揭露，台北市政府疑找工讀生撕除世壯運編織袋的「中國製造」標籤。（顏若芳研究室提供）

    民進黨籍議員顏若芳揭露，台北市政府疑找工讀生撕除世壯運編織袋的「中國製造」標籤。（顏若芳研究室提供）

    2025/05/18 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會昨開幕，但台北市議員顏若芳揭露，台北市政府疑動員工讀生撕除入場贈品世壯運編織袋的「中國製造」標籤，直言國際賽事淪為大型弊端，批評北市府嚴重瀆職。世壯運執委會表示，編織袋並無涉及資安等相關疑慮，本案契約內容也未限制不得使用中國製商品，不存在遮掩或去除中國製標籤的問題。

    北市議員顏若芳揭露

    顏若芳表示，近日接獲一名世壯運工讀生陳情，指昨晚開幕典禮座位上會有一袋裝有可樂果、乖乖等餅乾品項的「世壯運編織袋」，袋子是中國製造，主辦單位為掩人耳目，動員工讀生撕去內有「中國製造」文字的標籤。

    顏若芳質疑，世壯運標案明確規範禁止使用中國製產品，市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，是公務員違背職務、損害公眾利益，恐嚴重觸犯「刑法」瀆職罪，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

    顏若芳說，本以為世壯運是讓世界看到台灣的機會，想不到蔣萬安是要藉世壯運讓全球看到「中國製造」，悲哀死了。

    執委會：10袋一份 拆開外包膜

    執委會駁斥動員工讀生銷毀標籤一事並非事實，執委會說明，廠商送貨時將每十個編織袋用外包膜裝成一份，不拆開外包膜，根本無法取出編織袋使用，並非外界所傳為銷毀標籤而拆開包膜。

    世壯運編織袋。（顏若芳提供）

    世壯運編織袋。（顏若芳提供）

    林亮君實測，世壯運智慧手錶每5分鐘快10秒。（林亮君提供）

    林亮君實測，世壯運智慧手錶每5分鐘快10秒。（林亮君提供）

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