世壯運開幕 展現台灣人熱情

舞台的大螢幕以各種語言的「你好」,向全世界貴賓們打招呼,展現台灣人的熱情。(記者林正堃攝)

2025/05/18 05:30

〔記者甘孟霖/台北報導〕雙北世界壯年運動會開幕典禮昨晚間七點於大巨蛋登場,現場以一連串熱力十足表演,歡迎來自國際的友人們。副總統蕭美琴以中英文致詞,歡迎來自世界的友人們,祝福他們享受在台灣的時光;AI教父黃仁勳作為科技聖火代表應邀出席,出場博得滿堂彩,並於C位啟動聖火。

阿爆原民音樂組曲 聽、視覺饗宴

世壯運可否攜帶國旗日前成討論議題,不過昨晚現場觀察,許多選手都拿著國旗,包含巴西、新加坡等,甚至我國國旗也有出現,並未被阻擋;晚間八點左右選手進場結束,緊接是金曲歌后阿爆的演出,她與子弟兵「那屋瓦少女隊」合體,帶來震撼力十足的原民音樂組曲,舞台搭配特技舞者演出,展現來自台灣的聽覺、視覺饗宴。

大螢幕秀「你好」各種語言

表演期間,舞台的大螢幕以各種語言的「你好」,向全世界貴賓們打招呼,展現台灣人的熱情,也以「on the same ground(踩著同一片土地)、「share the same sky(共享同一片天空)」,傳遞雙北的文化底蘊與賽會包容特質。

除了藝人團體載歌載舞,我國桌球好手江宏傑、莊智淵,在開幕典禮表演中以桌球對打形式與舞者共同演出;開幕典禮壓軸是金曲樂團「告五人」登台獻唱人氣歌曲,比莉、周湯豪母子也於大巨蛋合體,與中華職棒啦啦隊一同活力飆舞熱唱。

蔣萬安致詞表示,感謝各界努力促成一○七國、二萬五千名選手齊聚在雙北,打破種族、文化及語言的隔閡,分享和平與喜樂,讓世界能看到台北市辦理大型國際運動賽會的能力,未來兩週要讓所有夥伴感受台北「運動之都」的魅力。

侯友宜說,世壯運是歷年規模最盛大的國際賽會,未來十四天新北市民也將成為選手最熱情的啦啦隊,搭起與世界友誼的橋樑,祝福選手勇於挑戰自我、享受比賽。

總統賴清德雖然因國政繁忙未能親臨現場,也發來賀電祝福;副總統蕭美琴上台用中英文雙聲道致詞,歡迎來自世界各地的選手、運動愛好者,來到雙北參與世壯運,「Enjoy!」

開幕典禮邀來五位聖火代表,分別是奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒壇傳奇彭政閔、世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉以及AI教父黃仁勳一同登台啟動聖火裝置,象徵種下希望的種子。

世界壯年運動會17日在台北舉行開幕典禮,開幕儀式前並舉行運動員大遊行。(記者方賓照攝)

周思齊等人宣誓。(記者林正堃攝)

世壯運開幕選手進場。(記者林正堃攝)

比莉、周湯豪母子也於大巨蛋合體,與中華職棒啦啦隊一同活力飆舞熱唱。 (記者林正堃攝)

