世壯運開幕 展現台灣人熱情

舞台的大螢幕以各種語言的「你好」，向全世界貴賓們打招呼，展現台灣人的熱情。（記者林正堃攝）

2025/05/18 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會開幕典禮昨晚間七點於大巨蛋登場，現場以一連串熱力十足表演，歡迎來自國際的友人們。副總統蕭美琴以中英文致詞，歡迎來自世界的友人們，祝福他們享受在台灣的時光；AI教父黃仁勳作為科技聖火代表應邀出席，出場博得滿堂彩，並於C位啟動聖火。

阿爆原民音樂組曲 聽、視覺饗宴

世壯運可否攜帶國旗日前成討論議題，不過昨晚現場觀察，許多選手都拿著國旗，包含巴西、新加坡等，甚至我國國旗也有出現，並未被阻擋；晚間八點左右選手進場結束，緊接是金曲歌后阿爆的演出，她與子弟兵「那屋瓦少女隊」合體，帶來震撼力十足的原民音樂組曲，舞台搭配特技舞者演出，展現來自台灣的聽覺、視覺饗宴。

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大螢幕秀「你好」各種語言

表演期間，舞台的大螢幕以各種語言的「你好」，向全世界貴賓們打招呼，展現台灣人的熱情，也以「on the same ground（踩著同一片土地）、「share the same sky（共享同一片天空）」，傳遞雙北的文化底蘊與賽會包容特質。

除了藝人團體載歌載舞，我國桌球好手江宏傑、莊智淵，在開幕典禮表演中以桌球對打形式與舞者共同演出；開幕典禮壓軸是金曲樂團「告五人」登台獻唱人氣歌曲，比莉、周湯豪母子也於大巨蛋合體，與中華職棒啦啦隊一同活力飆舞熱唱。

蔣萬安致詞表示，感謝各界努力促成一○七國、二萬五千名選手齊聚在雙北，打破種族、文化及語言的隔閡，分享和平與喜樂，讓世界能看到台北市辦理大型國際運動賽會的能力，未來兩週要讓所有夥伴感受台北「運動之都」的魅力。

侯友宜說，世壯運是歷年規模最盛大的國際賽會，未來十四天新北市民也將成為選手最熱情的啦啦隊，搭起與世界友誼的橋樑，祝福選手勇於挑戰自我、享受比賽。

總統賴清德雖然因國政繁忙未能親臨現場，也發來賀電祝福；副總統蕭美琴上台用中英文雙聲道致詞，歡迎來自世界各地的選手、運動愛好者，來到雙北參與世壯運，「Enjoy！」

開幕典禮邀來五位聖火代表，分別是奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒壇傳奇彭政閔、世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉以及AI教父黃仁勳一同登台啟動聖火裝置，象徵種下希望的種子。

世界壯年運動會17日在台北舉行開幕典禮，開幕儀式前並舉行運動員大遊行。（記者方賓照攝）

周思齊等人宣誓。（記者林正堃攝）

世壯運開幕選手進場。（記者林正堃攝）

比莉、周湯豪母子也於大巨蛋合體，與中華職棒啦啦隊一同活力飆舞熱唱。 （記者林正堃攝）

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