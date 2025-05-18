基隆5年成屋空屋率35％ 全台之冠

基隆市空屋率達35％，房價上漲，年輕人買不起房。 （記者盧賢秀攝）

2025/05/18 05:30

議員批成北台炒房聖地 對謝國樑居住正義打零分

〔記者盧賢秀／基隆報導〕根據內政部資料顯示，二○二四年第二季屋齡五年內新成屋空屋率最高的縣市為基隆市，高達三五．三％。基隆市議員陳冠羽砲轟基隆成了北台炒房聖地，基隆人說房價高漲，青年想買中古屋都很「薪苦」，他對謝國樑居住正義打零分，希望市府應好好檢討壯年住宅政策。

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陳冠羽︰社宅只有七堵光明安居一處

市議員陳冠羽批，市長謝國樑的施政報告對居住正義政策隻字未提，基隆的社會住宅目前只有七堵的光明安居一處，下一處社宅恐難在任期內定案。

他說，根據內政部資料顯示，基隆市去年待售成屋為全台最高，低度用電房屋高達三十五％以上，都是五年以下新屋，陳冠羽指出，持有卻不使用、不釋出，基隆現在就是北台灣炒房聖地。

此外，基隆房價創歷年新高，新建案、廿年老宅房價高漲，十到廿年房屋一坪三字頭起跳，新建案也要四或五字頭，青年想買中古屋都很「薪苦」，「所得不夠、居無定所」，誰會想生小孩？生育率自然也是全台最低！他對謝國樑居住正義打零分。

都發處︰課徵囤房稅 可抑制建商惜售

都市發展處長謝孝昆則指出，今年將開始課徵囤房稅，最高稅率將達四．八％，相信會有效抑制建商惜售的狀況，不過由於才剛開始推動，效果還有待進一步的觀察。

社宅推動 行政院看中福祿段

至於在社宅的推動上，市府定期與國家住都中心保持密切聯繫，目前基隆市幾處潛在的社宅基地，包括信義區的福祿段、台肥公司六和停車場基地，以及暖暖區惠明新村等基地，經評估行政院看中福祿段，但營建成本偏高，目前朝向減少戶數以降低成本規劃。

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