北市聯醫母乳庫20歲 7千寶寶受惠

2025/05/18 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕每年五月十九日是國際捐乳日，全台第一座母乳庫設立於台北市立聯合醫院婦幼院區，成立廿年來共有七千四百多位哺乳母親參與捐乳，提供給需要的早產兒寶寶及病童，總計超過七千位寶寶受惠。

為了感謝愛心捐乳媽媽無私地提供母奶，北市聯醫婦幼院區特別選在國際捐乳日前夕，於昨天邀請捐乳媽媽回娘家，分享參與捐乳的初衷與感想。參與捐乳四次的詹小姐表示，第一次捐乳其實是基於好奇，她在產後一個月發現自己奶量充足，寶寶喝不完，偶然間在媽媽社團看到有醫院母乳庫在徵求捐乳媽媽，於是決定捐給有需要的人。

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詹小姐表示，她沒想過除了餵養自己的寶寶，還能幫助其他需要的寶寶。她說，擠奶本來就是一件不輕鬆的事，但想到自己的母乳可以幫助早產兒、病童，甚至拯救小生命，一切都值得。

台北市立聯合醫院母乳庫指出，目前捐乳人數維持在三八○至四五○位，每年處理捐乳量四百萬至四五○萬毫升，這幾年更大力推廣成立醫院內小型發送站，讓母庫奶就近存放在新生兒病房，早產兒或低體重兒一出生，醫護團隊及家長若是立即需要母庫奶的支持，就馬上可以使用到安全的母庫奶。

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