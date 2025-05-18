大雨攪局 世壯運遊行2萬變數千人

雙北世壯運「夢想壯年遊」遊行昨日傍晚登場，數千名選手一路步行至大巨蛋參與開幕典禮。（記者方賓照攝）

2025/05/18 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會「夢想壯年遊」遊行昨傍晚登場，數千名選手及隊職人員從台北市政府出發，一路步行至大巨蛋參與開幕典禮。遊行由景美女中樂儀旗隊帶頭，帕拉、各項運動好手跟隨在後，民眾經過舞台時熱情揮手打招呼，不亦樂乎。

輕艇國手︰好好享受賽會

昨午後對流旺盛，信義區大雨不斷，參加遊行人數較主辦單位原預期的近二萬人少很多，不過老天賞臉，雨勢在遊行開始前停歇，還出現太陽，參與遊行的民眾都直呼太幸運了，紛紛把握機會和親朋好友合影留念，也有不少民眾搶著和吉祥物壯寶合影。

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曾代表國家參與輕艇激流標桿、競速、龍舟、輕艇水球等多項賽事的輕艇國手依勇達多說，這次帶領學員參賽，從去年四月開始訓練，透過以賽代訓方式練習，上週也帶學員去參加全國錦標賽，這次世壯運就是學員人生第二次比賽，相信他們會比較知道該怎麼做。

依勇達多和自己及其他參賽選手喊話「好好享受」，他說，大家本來就不是經過選拔出來的代表隊，希望所有報名的人都能好好享受賽會。他也說，平時大部分比賽都在國外，這次辦在台灣，身旁看到的都是台灣人，跟在國外心情格外不同，相信大家有了這次經歷能更享受運動，或是推廣給其他人。

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