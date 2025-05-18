士林市場美食街 消防不合格挨罰

台北市士林市場地下美食街被議員秦慧珠指桌上餐盤沒回收。 （秦慧珠研究室提供）

2025/05/18 05:30

環境髒亂、垃圾亂塞 耗資1億元整修 重新開幕未滿1個月問題多

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市士林市場地下美食街耗資一億元整修，四月廿五日重新開幕，開幕未滿月卻被詬病環境髒亂、電線裸露等問題，甚至還因消防設備不合格，被消防局張貼不合格告示，將處二萬至卅萬元罰鍰。市場處表示，將改善並精進管理模式，並督促廠商儘速修復。

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市場處︰將改善並精進管理模式

士林市場地下美食街自二○一一年啟用，為提供消費者更舒適良好的用餐環境，市場處與經濟部共投入約一億元，耗時一年多進行重新整修門面與室內翻新。

議員指天花板鬆動、電線裸露

不過，台北市議員秦慧珠指出，其團隊五月十三日前往美食街查看，發現出入口環境髒亂、垃圾亂塞，美食街天花板鬆動且被堆放白色箱子，樓梯間的電線也有裸露狀況，餐車、推車椅子等隨便堆放，垃圾桶沒有回收分類標示，桌面上宣導自助回收的貼紙不夠明顯且有許多沒回收的餐盤，洗手台也有許多污垢。此外，關係消防安全的火警標示燈損壞、緊急照明被遮蔽、緊急逃生設備有放手推車、滅火器被椅子遮蔽等。

她批評，開幕還沒滿月，民眾評價就這麼低，也有八件投訴衛生、桌椅擁擠、蚊蟲等狀況，市府要加強對於攤商的管理。

對攤商、消費者習慣加強宣導

市場處長黃宏光表示，市場處有請廠商、士林市場自治會以及物管公司去了解衛生消防問題，也敦促務必於短時間內改善完畢，後續會對攤商、消費者習慣加強宣導，已請自治會溝通，並改善管理模式。

消防局將處2萬至30萬元罰鍰

此外，士林市場地下美食街十四日被消防局張貼「建築物消防安全檢查不合格場所」公告；消防局指出，日前接獲民眾檢舉士林市場的消防設備不合格，十四日派員到場檢查，發現火警自動警報設備一項缺失，火警分區迴路故障及火警標示燈故障；業者收到舉發單十日內可陳述意見，後續消防局依法將處場所管理權人二萬元至卅萬元罰鍰；屆期未改善，得按次處罰，甚至可處卅日以下的停業或停止使用的處分。

市場處對此回應，消防局開立限期改善單後，立即派員前往現場察看，並要求消防廠商進場修繕，將持續督促廠商，也要求物管公司加強巡館，發生重大異常案件、事故等突發狀況，要即時通報市場處。

台北市士林市場地下美食街天花板堆雜物。 （秦慧珠研究室提供）

士林市場地下美食街耗資一億元整修，開幕未滿月卻被詬病問題一堆。 （秦慧珠研究室提供）

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