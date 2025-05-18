竹市120公尺高關公像 利用無人機噴洗

新竹市普天宮利用無人機高空清洗一百廿公尺高關公神像。（記者洪美秀攝）

2025/05/18 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台首創利用無人機幫一百廿公尺高的關公聖像洗澡！新竹市普天宮昨為五十八年歷史的戶外關聖帝君神像進行沐浴淨身的「澎澎秀」，普天宮董事長鄭逸榛說，這尊關聖帝君聖像是竹市廟宇中最高的戶外神像，往年大約每隔十年會重新上漆，但平常的清洗工作只能靠老天爺賞雨，此次在信眾捐助下，首創利用無人機幫關公聖像清洗，除解決搭鷹架及工人要攀爬清洗的危險性，也透過AI無人機的清洗，可以噴洗細微處，完成後的關公更加神清氣爽了。

鄭逸榛說，主祀關聖帝君的普天宮，信眾相當多，因鄰近竹科園區，加上供奉月老星君，是許多竹科人求姻緣的廟宇，而的戶外關公聖像，豎立在古奇峰已五十八年，過去每隔十年，會為關公換新裝或重新上漆。

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從事無人機科技清洗的科技公司負責人林銘傑說，過去多是用無人機幫大樓或機關大廈進行戶外窗體或牆面的清洗，這是第一次幫神像清洗，因此特別謹慎，出動兩大台四軸及六軸無人機，一台從高處往下噴洗，一台從腰部進行細節清洗，約四十到六十分就可完成清洗，使用的高壓噴槍能清洗各種表面污垢，且全程由專業人員操作，不需搭鷹架，也不會有細微處洗不到的狀況，堪為創舉。

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