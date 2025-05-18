航空城安置街廓臨時電 桃市府、民航局共同負擔

航空城安置街廓住戶大都動工中，務求明年二月底完成二樓板。（議員徐其萬提供）

2025/05/18 05:30

住戶只需負擔變壓器到家戶費用 市府成立專案受理窗口

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收開發案採先建後拆，安置街廓約三千二百戶須於明年底完工，政府要求明年二月底前完成二樓板，才能領取每坪三萬元補助，目前住戶幾乎全面趕工，施工需要水電，申請臨時用電最高要花五、六十萬元，臨時用水也要五到八萬元，住戶傻眼；市府地政局副局長黃建華說，已會同交通部民航局及水、電單位協商降價。

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黃建華說，民眾申請臨時電，由台灣電力公司依收費標準，就申請基地位置、距離等條件，及使用需求辦理設計、通知繳費、繳費後施工；同一區域民眾申請臨時電，會出現第一戶要負擔主幹線到社區變壓器及到家戶的兩筆費用，至於第二戶以後，只需負擔社區變壓器到家戶一筆費用，非常不公平，市府已和民航局協商，將共同出資負擔主幹線到社區變壓器的費用，住戶接臨時電則只要負擔變壓器到家戶費用。

臨時用水 市府負責道路刨除、重鋪

至於台灣自來水公司供水部分，目前民眾接管要負擔假修復及道路刨除、重鋪費用，未來民眾只需負擔假修復費用，道路刨除、重鋪由市府負責。

黃建華表示，市府航空城工程處已完成安置街廓周邊計畫道路與地下管線工程施工及查驗作業，並協調管線單位成立申請臨時用水、用電專案受理窗口，將持續與台水、台電溝通，縮短申請流程。

議員游吾和說，航空城路燈需要電力，所有主要道路的電纜線都已鋪設完畢，安置街廓卻未拉線，造成住戶申請臨時電，要從主要道路拉線到安置街廓，費用當然高，其實台電應要拉線到安置街廓內的道路，民眾負擔街廓道路到住宅的費用無可厚非。

議員徐其萬表示，航空城安置街廓高達三千二百戶，重建協助金每坪三萬元、上限三百萬元，必須在明年二月底前完成二樓板工程，大家都在趕工，沒水沒電情況下，只能靠發電機發電應急，所幸航空城工程處有提供水源，供住戶載水到自家的水塔使用。

據了解，有住戶較早申請臨時電，費用從廿幾萬元到五、六十萬元不等，誇張的是，只要這戶線路拉好了，隔壁住戶可以搭便車、幾萬元就好了，至於臨時水則是五到八萬元，難怪叫苦連天。

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