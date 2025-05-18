流標4次 苑裡全民運動館動工

流標4次，苑裡全民運動館動土。（記者蔡政珉攝）

2025/05/18 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府為提供縣民更多元、完善的運動空間與設施，選定於縣內南部人口最多的苑裡鎮興建全民運動館，總經費二．七億元，由於工程歷經四度流標，直到四月中旬才順利標出，昨天舉行動工儀式，工期需六百個工作天，預計明年十二月完工。

地下1層、地上3層 明年12月完工

苗栗縣長鍾東錦說，希望運動館完工後大家能前往運動，除了小朋友、年輕人，長輩也可藉由場館多運動；他也期許鄉親養成運動習慣，讓身體更健康。

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包括鍾東錦、立委陳超明、縣議員陳品安、張顧礫、翁杰、周玉滿、徐永煌、苑裡鎮長劉育育、鎮代會主席洪晃琦、多位鎮代、里長出席動工典禮，並與鄉親上香祈福，祈求施工順利。

全民運動館坐落於苑裡鎮中正里、中正國小北側公有地，將興建地下一層、地上三層建築，基地面積約二四八三平方公尺。

苗縣府水利處表示，苑裡鎮全民運動將設置多功能球場、體適能中心、飛輪教室、韻律教室、桌球教室、綜合球場等，外觀設計以「稻」為主題，融入在地稻浪意象，展現苑裡的自然景觀與人文風情。

苗縣府強調，苑裡全民運動館興建啟用後，將提供苑裡居民優質運動空間，成為促進全民健康、增進社區互動的重要據點，同時也是中正國小延伸的運動教育基地。

苑裡全民運動館為苗栗縣繼苗栗市全民運動館、竹南全民運動館後動工的縣內重要運動場館。

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