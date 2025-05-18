林鐵嘉義鹿麻產車站重啟 旅遊新據點

竹崎鹿麻產車站昨重新啟用，阿里山林鐵火車停靠，吸引遊客目光。（記者王善嬿攝）

2025/05/18 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路鹿麻產車站去年整修完工，今年二月由鹿滿社區發展協會標租營運，昨天重新啟用。林鐵新採購九輛機關車、四十八輛車廂，預計明年中投入營運，未來規劃以竹崎車站、奮起湖車站為起訖點，開行停靠鹿麻產車站等小站的區間車，帶動地方發展與觀光。

縣長翁章梁、林鐵及文資處副處長周恆凱、鹿滿社區發展協會理事長林乙均等人出席鹿麻產車站重新啟用剪綵活動。

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翁章梁表示，林鐵近年陸續整修沿線車站，各具特色，鹿滿社區發展協會承接導覽解說、販售地方特色產品，將促進地方經濟與文化推廣。

周恆凱表示，鹿麻產車站由鹿滿社區發展協會標租營運，希望透過在地人說在地故事，營造車站成為林鐵旅遊軸帶新據點；林鐵處新採購的第一組機關車及車廂，預計九月測試，測試六個月後，呈報交通部核定營運，預計明年中投入營運，屆時新舊列車重新編組，規劃區間車、定期列車，讓旅客停留沿線車站與周邊社區。

林乙均說，協會在車站打造「小鹿尋物」品牌及賣店，活化站長宿舍空間為常設展覽空間，化身實習店長的秋田犬「波吉」也將不定期在車站與旅客互動。

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