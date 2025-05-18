嘉義亞創1、2館改造 卓揆拍板中央統籌

行政院長卓榮泰（左四）視察嘉義縣亞創中心，了解無人機產業現況。（記者王善嬿攝）

2025/05/18 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院長卓榮泰昨視察嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（簡稱亞創中心）。據了解，卓揆與縣府官員、業界閉門座談時，拍板亞創一、二館未來由中央統籌管理，而縣府原規劃在義竹鄉東光村台糖農場興建一五○公斤以上中大型無人機飛行測試場，也確定改由國防部提出水上機場、恆春機場等三至四處地點與業界進行選址研討。

卓揆昨率國防部、經濟部等部會官員參訪無人機廠商生產的無人機，隨後與嘉義縣長翁章梁、亞創廠商協進會理事長羅正方等人舉行閉門座談。

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縣府經濟發展處簡報，指亞創中心現有空間已滿，提出「亞創一、二館空間改造計畫」獲行政院納入「無人機產業發展統籌型計畫」辦理，建議中央主導整體規劃，並活用關鍵技術，擴大國際合作空間，加速無人機應用發展。

半導體、製造業加持 卓揆有信心加速發展

卓揆表示，台灣無人機產業處於起步階段，政府與業界配合，加上台灣有很好的半導體、製造產業，有決心推動無人載具發展及智慧機器人應用，從現有的高科技製造邁向應用的時代。

打造產業聚落 5年目標拚出產值400億元

卓揆說，台灣無人機產業目標二○三○年產值達四百億元，需完成三個必要條件，先決條件是形成產業聚落（創新研發、生產製造、飛行測試三大基地），再者是提升核心技術自製率，建立民主供應鏈、擺脫紅色供應鏈，第三為軍用商規銜接及反制系統建立的結合，才能達到國家安全。

翁章梁受訪說，行政院已成立「無人載具專案會議」統籌亞創二館等基地設立事宜，未來亞創一館、二館亦由中央統籌管理；中小型無人機目前在亞創就有飛測場，縣府原規劃義竹鄉中大型無人機飛測場為評估案，非決定案，因應無人機廠商「即研即測」需求，嘉縣爭取水上機場列為其中一座飛測場。

3年內中央將採購 至少4.7萬架無人載具

羅正方指出，政府統籌型計畫三年內，將採購至少四萬七千架無人載具供各部會使用，擴大內需市場；亞創一館已滿，還有其他廠商無法進駐，中央在統籌型計畫中，以經濟部為主責機關，關心產業需求，飛測場地點涉及民航安全、國家安全，業界將配合國家選址。

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