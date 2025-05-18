府城老屋逾2千棟 擬設經理平台活化

百年老屋「五福商店」是公私協力保存活化的經典案例。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/18 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南歷史特色老屋超過兩千棟，為強化歷史文化場域的永續經營與專業管理，南市首創研議成立「歷史文化場域經理平台」，並已草擬《台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例》，將舉辦公聽會彙整民意，為台南文化資產的未來共同把關。

屋齡逾50年有9萬棟 都發壓力大

南市二○一二年就實施《台南市歷史街區振興自治條例》，積極推動歷史街區內傳統建築活化，結合民間力量推動私有老屋保存，百年老宅「五福商店」即為經典案例。但市府預算補助有限，目前南市特色老屋已超過兩千棟，屋齡超過五十年的更多達九萬餘棟，面臨龐大數量老屋與日益複雜的都市開發壓力。

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設歷史文化場域經理平台 將彙整民意

南市文化局研議以行政法人型態設立「歷史文化場域經理平台」，整合公私資源，負責南市歷史文化場域的整體規劃、營運及推廣。副局長林韋旭表示，平台類似英國文化財產信託機制，媒合企業資源、民眾捐款或彈性募資，透過專業管理協助老屋保存。換句話說，屋主把老宅託付平台，相當於權利與義務交換，不用擔心花錢修房子又可確保產權，創造最大公共利益。

南市議員李宗霖說，平台可累積經驗針對不同的老屋型態及價值，透過專家學者意見探討，同時整合社區、民間與企業等多元資源，進一步深化城市認同。

市議員沈震東指出，自兩年前文化部「私有老建築保存再生計畫」停辦後，老屋保存活化陷入寒冬。平台應訂定行政法人長效經費與資金運用規範，以及稅賦優惠，才能確保永續經營。

南市文化資產保護協會理事長曾國棟表示，南市許多傳統合院民宅，礙於沒有文資身分，因而欠缺保存維護的資源，期待未來平台有助於老屋活化再利用。

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