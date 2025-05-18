台南岸內影視基地 再投3年16億計畫

台南鹽水岸內影視基地，再獲行政院公共建設計畫補助。（記者楊金城攝）

2025/05/18 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水岸內影視基地獲得中央「公共建設計畫」補助，今年已有兩億元到位，行政院院長卓榮泰昨天前往視察表達肯定，他說，「一部好的影視作品具有強大影響力，文化的力量很大，期許未來產製更多、更好的台灣作品」。

卓榮泰說，當前影視市場中，韓國、中國、美國作品易見，台灣作品卻難尋，文化力量侵蝕社會根基，尤其中國的文化入侵台灣非常多且隨時在發生，因此三月國安會議時，總統賴清德就提起要帶動國內影視產業，現在對到中國發展的台灣藝人發表對台不當言論的後續處置都只是後端，前提要發展國內影視產業，否則又如何期待影視工作者回到台灣為台灣影視文化工作付出貢獻，岸內基地就是具體實踐振興台灣本土文化產業。

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鹽水岸內糖廠在閒置廿五年後轉型影視基地，是首座由中央與地方合作發展的影視基地，從二○一八年至今，文化部和台南市政府七年來共投入約八．四億元，完成清代、日治、戰後等時代歷史場景、劇組後勤等建設。二○二五至二○二八年第五期計畫，再獲行政院公共建設計畫補助，將再投入十六．○八億元，其中中央補助十一億元。

台南市長黃偉哲表示，岸內基地是賴總統任台南市長時規劃的亮點建設，受到電影、藝術與文化界的高度支持，逐步建設成現今設施完善的專業場域，要感謝中央大力支持。

卓榮泰說，唯有文化才能深植社會根基，抵抗外來影響，政府已做好準備，盼與文化界攜手前行。

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