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    三鶯線鶯歌5站 站站設特色公園

    鶯歌「公三公園」啟用，設置有全新共融性遊具。（記者翁聿煌攝）

    鶯歌「公三公園」啟用，設置有全新共融性遊具。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/18 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北捷運三鶯線預計今年底完工，同步建設的「三鶯五公園」，十七日舉辦LB09陶瓷老街站旁「公三公園」啟用，設置有全新共融性遊具，提供不同年齡層的大小朋友玩樂，市長侯友宜也出席參觀體驗。

    陶瓷老街站旁公三公園啟用

    侯友宜說，鶯歌區共有鶯歌、陶瓷老街、國華、永吉公園和鶯桃福德站五座車站，鄰近都有特色公園，提升市民生活品質，繼去年新北捷運局首座建造的共融遊具特色「國華公園」啟用後，位於陶瓷老街站旁的公三公園全新遊具也開放使用，由南鶯里認養，並以共融公園為重點，規劃出市民遊戲、發展能力的空間。

    公園內設置小朋友喜愛的溜滑梯、盪鞦韆，並導入無障礙設計的蹺蹺板及旋轉盤等遊戲場設施，也有為長輩打造的多項體健設施。

    侯友宜說，三鶯線陶瓷老街站串聯鶯歌觀光廊帶，車站站體、公三公園、「有趣」公共藝術及陶瓷老街，三鶯線的「四點一線」，形塑完整的觀光休憩廊帶。

    鶯歌區長曾明華說，公三公園位於住宅密集區域，提供成年族群舒展筋骨的體健設備，期待未來捷運三鶯線開通，實現出站即公園、站站有公園的理念。

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