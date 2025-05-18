三重先嗇宮「神農文化祭」 英歌舞、打鐵花演出

三重先嗇宮舉辦「神農文化祭」，邀請中國「打鐵花」來台演出。（先嗇宮提供）

2025/05/18 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重先嗇宮為慶祝建宮二七一週年，自即日起至廿三日一連七天舉辦「神農文化祭」，結合藥膳饗宴、非遺技藝與宗教祈福，並邀請中國非物質文化遺產「打鐵花」、「八音會」與「英歌舞」來台演出。

文化祭每日從早上九時開始至晚上九時卅分許，昨天活動包括「神農御膳藥膳饗宴」，並邀請英歌舞及打鐵花表演。其中「英歌舞」融合南派武術與戲劇元素，展現剛勁有力的民間勇武精神；「打鐵花」則以千度高溫鐵水拋灑至夜空，綻放出如火樹銀花般的壯觀景象。

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此外，今晚七時許將舉辦開幕式，並邀請副市長朱惕之出席，由八音會表演拉開序幕。文化祭期間也設有神農百草公園導覽及神農百草茶免費飲用、三重沿革史老照片展出、免費藥膳發放與傳統歌仔戲公演、四十位中醫師義診，並舉行古禮祝壽典禮及學童智慧點燈儀式，邀民眾共襄盛舉。

市議員王威元表示，文化祭過往稱為三重大拜拜，至今已有逾百年歷史，一代接一代的主事者不斷地再進步、創新。從早期的吃到飽，到吃到好，再到現在用文化、藝術表演充實民眾心靈，讓民眾可藉由觀賞藝術表演而體會人世間的真善美。

三重先嗇宮舉辦「神農文化祭」，邀請「英歌舞」來台演出。（記者羅國嘉攝）

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