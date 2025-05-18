世壯運35種競賽 退役國手、名人比拚

2025/05/18 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會共卅五個競賽種類在六縣市六十一處場館展開。新北市體育局長洪玉玲指出，有眾多退役國手、名人參賽，新北市長侯友宜將於廿二日在新莊體育館參加桌球比賽，新北市府團隊「新北隊」將在廿四日慢壘比賽對戰「台北隊」，民眾可免費觀賞，入場還能領取小禮品、參加觀賽抽iPhone16。

體育局表示，超馬名將林冠汝十八日將參加在板橋體育場的田徑競走五千公尺賽事；前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪、譚雅婷、帕運選手鄭自強等人將在廿五日參加板橋體育場射箭賽事；前職棒球星周思齊、高國輝領軍「山羊兄弟」棒球隊，若晉級複賽，廿五日有機會在三重棒球場登場，高國輝也報名廿日在台灣高爾夫俱樂部舉辦的高爾夫球預賽。

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體育局說，藝人黃鐙輝、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等人也組隊，在十八日早上八點參加三重棒球場棒球休閒組賽事；職籃球員陳信安與前職籃國手、藝人王陽明等參加廿四日輔仁大學中美堂的籃球賽事；跆拳道競賽將在板樹體育館進行，奧運跆拳道國手羅嘉翎教練劉聰達與母親何千金分別在廿八、廿九日出戰。

侯友宜請到奧運桌球國手陳思羽擔任教練，廿二日下午一點將在新莊體育館出賽。

詳細活動資訊可上世壯運官網查詢。

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