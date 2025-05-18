《新北》世壯運場館資訊看板 挨批太簡化

民眾認為世壯運場館看板資訊內容太簡化。（擷取自「靠北世壯運」粉專）

2025/05/18 05:30

民眾建議應有比賽時間、地點 讓更多人參與 新北體育局︰官網為主

〔記者翁聿煌、黃子暘／新北報導〕世界壯年運動會昨天起至卅日在雙北市舉辦，有民眾在新店區公所捷運站出口看到比賽場地之一的新店國民運動中心「世壯運場館資訊」看板，民眾批評內容太過簡化，應可包含比賽時間、地點等資訊，讓市民能更多參與。還有新北市議員山田摩衣爆料，雙北市府聲稱選手紀念衣是台灣企業贊助的環保布料製成，但實際拿到手的衣褲卻沒有標註產地，令人質疑。

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新北市體育局回應，該看板僅單純提供場地位置資訊，更多詳細比賽資訊均以官網為主。世壯運執委會明確要求廠商敘明產地等資料，如有違約情事，依契約規定論處，並依政府採購法相關規定辦理。

有民眾在「靠北世壯運」粉專上指出，在捷運出口看到「世壯運場館資訊」看板，「這到底是給誰看的？」沒有時間、地點、項目、地圖，只有一個氣勢磅礴的標題。真正需要的是「什麼項目、會在什麼時間在這裡比」。民眾認為，還不如乾脆貼個QR Code，至少點下去還會有點資訊。

許多網民也在下面留言開酸「可能是羽球？看壯寶在揮拍，如果不是就沒救了」、「字那麼小是給誰看的啦」、「這年頭誰不會用google路線規劃，與其印這些資訊板不如直接設個箭頭指示牌，還有指示公車不要誤點」、「至少要有個QR Code暈」、「擺個Google路線很難嗎」。

選手紀念衣未標註產地

山田摩衣說，她拿到的選手賽會專屬禮包裡，除了有LOGO印刷瑕疵的塑膠水壺，還有未標註產地的紀念衣、褲子，標籤雖有標註貿易公司，但未見產地；今年二月時，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安曾在選手專屬禮包發表記者會上聲稱，三萬件選手紀念衣是由台灣某塑膠工業企業贊助一○○％廢棄寶特瓶製成的聚酯胚布，若是台灣企業贊助布料，為何不能印製產地？

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