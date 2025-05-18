《花蓮》衝武嶺組電腦打game 被檢舉喧譁、吸菸

2025/05/18 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕太魯閣國家公園合歡山武嶺成了遊客標新立異舞台！太管處昨接獲民眾檢舉，有遊客夜衝武嶺亭組裝電腦徹夜打電玩，大聲喧譁、吸菸亂丟菸蒂。太管處副處長林忠杉說，已責請保七總隊第九大隊進行調查，如確有違規，將以國家公園禁止事項及菸害防制法開罰。

海拔三二七五公尺的台灣公路最高點武嶺亭，前天深夜有幾個在電腦公司上班的年輕人衝上山區，在武嶺亭組裝電腦打射擊遊戲，頂著寒風邊打邊喊「真冰涼，手都沒感覺了」、「抱歉抱歉，在店裡組電腦太無聊，到武嶺比較冰涼」。

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一群人打遊戲到天亮，吸引武嶺看日出的年輕人圍觀，還邀遊客輪流體驗高海拔打game，一邊還玩起「猜猜電腦多少錢」，喧譁如菜市場，貼文下方超過萬人點閱。但影片貼上社群媒體發酵，也被民眾檢舉霸佔武嶺亭地標、大聲喧譁且疑有抽菸亂丟菸蒂。

太管處要查 保七總隊錄案

太魯閣國家公園管理處昨接獲民眾檢舉，也責請保七總隊第九大隊錄案與現場稽查。副處長林忠杉說，內政部公告的太魯閣國家公園區域內禁止事項有規定，非指定地區大聲喧譁及亂丟菸蒂、垃圾等行為屬違規事項，違反者將可依規處一千五百元以上三千元以下罰鍰；另外，武嶺地區為公告禁菸場所，依照菸害防制法規定可處二千至一萬元罰鍰，管理處將依法移請衛生主管機關續辦。

林忠杉強調，國家公園是全民共同自然資產，請遊客尊重環境。

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