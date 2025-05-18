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    宜蘭冬山龍舟賽 同隊伍兩度沉船

    宜蘭冬山龍舟賽鹿埔村隊二度發生沉船意外，所幸選手均安。（民眾提供）

    宜蘭冬山龍舟賽鹿埔村隊二度發生沉船意外，所幸選手均安。（民眾提供）

    2025/05/18 05:30

    選手無礙 有人懷疑清淤未完全或人員配置有問題

    〔記者王峻祺、花孟璟／綜合報導〕宜蘭縣冬山鄉公所昨在冬山河義成橋段舉辦龍舟賽，共計九隊參賽，競賽期間兩船先後沉船，都是鹿埔村划船隊，所幸選手都無礙。有其他選手懷疑是河道未清淤完全，也有人認為是人員配置有問題，公所表示沉船原因還要再調查。

    都是鹿埔村划船隊

    冬山鄉公所昨在冬山河上游義成橋附近舉辦龍舟競賽，約上午十一點左右傳出一艘龍舟沉沒，是鹿埔村組成的廿一人隊伍，划到一半沉船，所幸所有人均穿著救生衣，部分自行游上岸，其餘人則由現場救生艇救起，翻覆龍舟近中午已被吊車吊起。

    未料，下午一點左右同支隊伍換船參賽，划至一半時緩慢淹沒於河道內，現場緊急廣播要大家撤船，不久整艘船翻覆，船底朝天。

    由於賽事一連發生二艘龍舟沉沒，有選手透露二天前練習時，發現河道淤泥過多，當時有擱淺現象，未料正式比賽發生沉船，懷疑是清淤未完全。但也有人認為，同一支隊伍第一次使用公所龍舟、第二次使用縣府龍舟，二次都沉船，也可能是人員配置問題。

    公所︰原因待調查

    冬山鄉公所指出，二起沉船意外所幸選手均安，因比賽競爭，選手划船用力，船頭先往下沉後吃水過多，導致船落底，龍舟每年都有維護及檢查，相關原因尚待調查釐清。

    花蓮縣今年的端午龍舟競渡活動將在鯉魚潭舉辦，縣府昨在花蓮水上運動訓練中心前舉行龍舟開光點睛。縣府指出，花蓮縣明年八月將承辦國際少年運動會（ICG），十月有世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC），希望用運動帶動觀光以及產業。

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