「頑童」浪際開唱 人潮擠滿大港橋

高港倉七庫的餐酒館「浪際」請來饒舌團體「頑童」快閃，湧入爆滿人潮，大港橋上滿滿都是人。（讀者提供）

2025/05/18 05:30

橋面限載550人 民眾憂梨泰院事件重演 土開公司︰未來請主辦單位加強引導疏散

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於大港橋旁的高港棧庫群倉四至倉十庫，未來潛力看好，但倉七庫的餐酒館「浪際」，前晚請來饒舌團體「頑童」快閃卻出狀況，群眾把大港橋擠得水洩不通，外界擔憂梨泰院事件重演；對此，高雄港區土地開發公司表示，會請主辦單位加強人力引導及疏散計畫。

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饒舌團體快閃演出 人數超乎預期

「浪際」是永心鳳茶最新品牌，擁海景第一排景觀，除了下午茶，晚上搖身一變為夜店，去年下半年開幕後，號稱是高雄年輕人夜生活聖地。

該店前晚十一點邀請「頑童」快閃，由於人數超乎預期，土開公司緊急通報港警協助疏導，由於人潮把大港橋及「浪際」周邊擠得水洩不通，幾乎寸步難行，土開公司又通報鹽埕分局協助疏散，一直到昨天凌晨兩、三點狀況才解除。

影片流出後，民眾批評說：「看起來已經接近韓國梨泰院等級了」、「浪際請藝人來演出，佔用公共空間不說，也未規劃引導動線，哪天若真發生踩踏或墜海事件，大港倉全面管制不是得不償失嗎？」

連結駁二與蓬萊商港區的大港橋，是台灣第一座可旋轉的行人跨港大橋，主橋總長一○九．五公尺，橋面可乘載五五○人，根據在場民眾估計，前晚橋上的年輕人可能已逼近甚至超過；對此，土開公司強調，安全第一，未來會請主辦單位加派人力引導及疏散計畫。

倉四及倉六嬉開發進駐 今年動工

土開公司近年針對高港棧庫群倉四至倉十庫積極招商，目前都已滿租，除了「浪際」坐落倉七，倉八、九、十都是餐飲業，倉四及倉六為台中知名旅宿業者「嬉開發」進駐，投資四億元規劃特色旅店，預計今年動工。據了解，運動品牌愛迪達前天也來勘查，有意設立品牌旗艦店，但目前已無空間。

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