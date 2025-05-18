關山畜牧糞尿處理場 9月動工

台東縣關山是養豬重鎮，每日產生300多噸糞尿，將設場回收再利用。（記者黃明堂攝）

2025/05/18 05:30

總經費兩億五千多萬 環境部補助九千多萬

〔記者黃明堂／台東報導〕環境部日前核定「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」，總經費兩億五千多萬元，鎮長彭成豐請託立法委員陳瑩與莊瑞雄共同協調推動，獲環境部支持，核定補助九千一百廿六萬元，部長彭啓明昨天到關山畜牧糞尿資源化處理預定地視察，表達支持推動農村綠色轉型。

關山鎮長感謝陳瑩、莊瑞雄協助

目前關山鎮有十家畜牧場、共飼養約兩萬五千多頭豬，每日產生約三百八十噸畜牧廢水，長年仰賴傳統載運曝曬方式處理，效率低落，導致河川污染與異味問題嚴重。此次資源化計畫將興建集中處理設施，導入厭氧發酵技術，轉化為沼氣、生質能源、沼渣與沼液，實現「全回收、零排放」目標。

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環境部長彭啓明表示，過去畜牧產業多以傳統養豬模式為主，未來透過此案希望能讓環境更友善、產業更升級、民眾生活更舒適。目前規劃將於今年九月動工，預計明年十一月完工啟用。

實現全回收、零排放目標

養豬協會表示，五、六年前就曾遞案申請，但遲遲都沒通過，相當感謝立委陳瑩、莊瑞雄與環境部長協助，這次可以順利推動。陳瑩表示，這項計畫不僅能有效改善污染，也能減輕農民負擔、創造循環經濟，是關山邁向永續發展的重要關鍵。

環境部︰不鼓勵東成陸域風力發電

另外，針對東成電力股份有限公司籌備處擬於成功鎮與長濱鄉設置五十八部陸域風力發電機組的「東成陸域風力發電計畫」，環境部長彭啓明親赴東海岸表態「不鼓勵」，立委莊瑞雄則說「彭部長今天來，不是來拆彈，而是要讓它連蛋都孵不出來」，陳瑩重申立場是「沒有民意，沒有開發」。

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