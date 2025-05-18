花壇虎山巖賞金針花塞爆 網紅拍照踩壞花

網紅搶拍虎山巖金針花，跑進花堆，把花都踩壞了。（米諾斯提供）

2025/05/18 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化花壇虎山巖金針花進入盛開期，卅萬株「金黃」炸裂，加上昨天又是藍天白雲的好日子，從一大早就有遊覽車載著遊客來賞花，單日遊覽車數量破百，停車場也跟著爆滿，但仍有網紅不聽現場志工制止，硬踩金針花，讓志工也氣炸了。

30萬株大爆發 遊覽車破百

花壇虎山巖委員葉尚雯表示，每年的母親節都是虎山巖金針花最漂亮的時節，完全符合「母親花」的名號。可能是因為上星期陰雨天，又碰上母親節，還有白沙屯媽祖回宮，母親節賞花人潮不若以往。結果，今天從一早七點就爆出人潮，停車場從一早就停滿遊覽車，光是上午就破百輛，賞花人潮就跟金針花一樣熱情奔放。

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花堆拍美照踩花 志工氣炸

目前開的是一期花，由於金針花還會有二期花，現在已看到二期花的花梗，雖然以往一期花的花況較優，但以今年一期花遍地金黃，相信二期花仍然值得期待。

不過，金針花海出現人山人海，人人都搶著拍照打卡，志工也都隨時在旁提醒，千萬不要踩到花。但仍有網美自帶攝影師前來拍照，不顧志工勸導，就跑進花堆裡拍照，把花都踩壞了，只為了求得絕美照片，讓志工氣炸了。

虎山巖委員葉尚雯表示，志工都會巡視，並提醒遊客愛護金針花，如有發現踩踏情事，也會上前予以制止。

花壇虎山巖指出，進入盛開期的賞花人潮絡繹不絕，平日賞花遊覽車都可達到單日五十輛，假日都會破百輛，當第一、第二停車場全部停滿了，也立即啟動在一．二公里遠的泰元街臨時停車場，希望民眾能夠利用平日來賞花，欣賞台灣西部最早開的金針花海。

虎山巖籲遊客愛護金針花

以往台灣人要看金針花海，都要大老遠跑到花東，但花壇虎山嚴金針花海的交通便捷，二○一八年開始在半公頃土地，種下三萬株的台東七號起，就因為不必買門票，也不用停車費，還是台灣西部最早開的金針花，打出知名度，如今已分株卅萬株，花期從四月一路開到七月，平均每天都會有十萬株金針花盛開。

彰化花壇虎山巖金針花「金黃」炸裂，人潮也滿到爆，遊覽車更是單日破百。 （米諾斯提供）

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