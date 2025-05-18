高美濕地推觀光 風車大道開唱

高美風車大道海景優美，吸引民眾聽歌賞景。（記者張軒哲攝）

2025/05/18 05:30

歌手接力演唱 遊客賞風車、看夕陽 直呼好美

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕時序入夏，許多民眾從事戶外休閒活動，中市國際知名景點高美濕地進入夏天旅遊旺季，十七日下午清水區公所與台電公司攜手，於高美風車大道舉辦「清風情夕悠遊高美暨節電宣導活動」，邀請在地社區舞蹈班表演及歌手演唱，場面歡樂。

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風車大道是高美濕地欣賞夕陽與海天一色美景最佳去處，五月初「高美不一樣音樂會」受到各界好評，遊人如織。清水區公所趁勢與台電公司合作，接續高美濕地舉辦活動，地點挑選在風車大道，遊客都直呼風景好美。

悠遊高美 聽好歌、吹海風

昨日活動由中部知名雙人樂團安妮塔克、歌手黃少康、溫妮等人接力演唱，吸引遊客聽歌、賞海景、玩遊戲，民眾欣賞風車轉動與夕陽美景。

另外，台中市消防局清水分隊提供小小消防員消防衣讓孩童體驗及海巡署第三岸巡隊提供行動救援車救生裝備介紹及體驗等，寓教於樂。

大坑5-1號步道 跟「布朗青蛙」健行

另外，大坑五—一號步道的起點在新社區斜頭巷，是五號步道支線，沿途林木蓊綠，生態豐富，沿途蝶蟲飛舞、鳥兒啁啾，也可能巧遇台灣獼猴。

台中市政府風管所指出，大坑風景區以「一步道，一特色」為目標，五—一號「手作文學步道」展示傳統修復工法，融入日本作家水上勉的作品《布朗青蛙從樹上下來》故事元素，以青蛙意象及故事牌串聯冒險精神與療癒心靈的自然旅程，讓爬步道的民眾沿途休憩時，可以駐足閱讀，激勵自己堅持走完全程。

再過兩週就是端午節，烏日區農會昨天在烏日朝天宮舉辦「米韻香醇慶端陽、烏溪糧倉粽飄香」活動，民眾搶先品嚐肉粽，並參與陸上龍舟競賽，四健會學生擔任食農教育小老師，烏日區農會總幹事張漢強說，烏溪沿線稻作是中台灣重要糧倉，一期稻作年近九百公頃，將於六月陸續收成。

大坑風景區「一步道，一特色」，五—一號步道融入《布朗青蛙從樹上下來》故事元素。（記者張軒哲攝）

「清風情夕悠遊高美暨節電宣導活動」邀請社區舞蹈班表演及歌手演唱。 （記者張軒哲攝）

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