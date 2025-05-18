外貌歧視 血管瘤服務生 竟被巡店經理當場開除

陽光基金會推廣517臉部平權日，在全台串聯6個城市發起總動員，邀請民眾一起進入充滿趣味與啟發的平權之旅。（陽光基金會提供）

2025/05/18 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨日為五一七臉部平權日，陽光基金會最新調查，台灣每五人就有一人因外貌遭遇不友善對待，包含取外號、取笑、言語批評等，顏損者也因外表恐驚擾客人或不適合而遭當場開除！基金會昨天串聯台北、桃園、台中、嘉義、高雄及花蓮等六個城市，透過闖關遊戲、舞台表演、展覽及說故事，增進社會彼此理解。

每5人就有1人被不友善對待

血管瘤患者立丞（化名）曾在連鎖餐廳服務時，被巡店的經理以外表不適合為由當場開除！另名患者阿光（化名）雖通過面試，但因工作會與顧客高度互動，被以顏面腫瘤會驚擾客人而取消錄用。

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陽光基金會指出，顏損者恐外貌不符合主流審美而痛失一展長才機會，社會唯有「不見外」才能讓身懷絕技與工作熱忱的人實現自我。

被取不喜歡的外號最常見

陽光基金會四月抽樣一一二三名十八歲以上手機使用者，進行「台灣民眾對外貌的意向與經驗調查」，顯示每五人約有一人曾因外貌而受到不友善對待，以被取不喜歡的外號最常見，比例達十九．三％，還有遭取笑十七．三％、受言語批評十五．五％等，顯示推動臉部平權的工作仍需持續。

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