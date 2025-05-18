青少年科學最高殿堂 我奪6大獎

青少年科學最高殿堂，我國小將勇奪美國Regeneron國際科展6個獎項。（教育部提供）

2025/05/18 05:30

全球63國、1657位學生參賽

〔記者林曉雲／台北報導〕青少年科學最高殿堂、有青少年科學奧林匹亞之稱，二○二五年美國Regeneron國際科技展覽會昨日傳回佳績，共六十三國、一三三四件作品、一六五七位學生參賽，我國青少年科學家拿下六個獎項，包括一個大會三等獎、三個大會四等獎，美國化學學會二等獎及美國數學學會榮譽獎兩項特別獎。

建中范忠悅、施翔程 實驗篩選出噬菌體

台灣科學教育館長劉火欽說明，我國自「二○二五年台灣國際科學展覽會」選拔十九名學生、計十二件作品代表參賽。

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成績最好的是建中范忠悅及施翔程的作品「克雷伯氏肺炎菌莢膜型K47菌株之噬菌體分離及其莢膜多醣分解酶表現」。他們說明，克雷伯氏肺炎菌在免疫力低弱的人類個體，會造成肺炎、尿路感染、菌血症等感染症，近年流行於亞洲，由於它對抗生素的抗藥性逐漸增強，他們研究用噬菌體及莢膜多醣分解酶尋找替代療法，藉由實驗篩選出可能具有莢膜多醣分解酶的噬菌體，拿下大會微生物科三等獎殊榮。

北一女陳筠臻 讓顯示裝置更亮

北一女陳筠臻以「探究螢光單體分子對激發複合體發光性質的影響及其應用」作品，獲大會化學科四等獎及特別獎美國化學學會二等獎，她說明，研究成果有助於最佳化的材料組合，使利用發光二極體所組成的顯示裝置，具有更高的亮度與更低的能耗。

南一中王奕翔、吳昶佑獲美國數學學會榮譽獎

北一女林蔓伶以「果蠅緯度相關晝夜節律特徵：穩定性、活動量分佈與演化意義」作品，拿下大會動物學科四等獎；北一女田欣禾及吳子庭以「奈米MPC材料應用於電阻式有機氣體感測器」作品，拿下大會環境工程科四等獎；台南一中王奕翔及吳昶佑以「塗色次數期望值之研究」作品獲特別獎美國數學學會榮譽獎。

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