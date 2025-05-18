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    國中會考》數學試題親民 考生笑稱寫到手痠

    國中教育會考首日，師長向考生加油打氣。（記者方賓照攝）

    國中教育會考首日，師長向考生加油打氣。（記者方賓照攝）

    2025/05/18 05:30

    〔記者楊綿傑、劉詠韻、蔡淑媛、黃良傑／綜合報導〕國中會考數學科，教育部中央輔導團老師認為，考題取材兼具生活化與多樣性，包括無障礙停車位設置、咖啡店早餐組合收費，以及看電影如何買到最多爆米花等情境都入題，整體難易適中具鑑別度。非選擇題考民調的調整倍率，帶給考生民調的正確觀念，是令人激賞的題目。

    台北市北投國中教師林柏嘉指出，前十三題以單一數學知識概念為主，需要的計算量低，多數學生一看就知如何解題。從第九題開始出現生活情境題，難易度與順序安排有助降低答題時的焦慮感。

    桃園市平鎮國中教師劉建成點出，第十九題之後較具有挑戰性，學生需要清楚、深入理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力。

    劉建成舉例，第九題無障礙停車位設置問題，必須考量停車格大小、下車空間等項目；第十一題翻牌比大小遊戲問題，要算出贏的機率；第十四題咖啡店早餐組合收入問題，測驗考生單買與組合價的不同。

    此外，題目也需從圖表擷取訊息，林柏嘉舉例，第十九題考出電影院情境，透過飲料與爆米花的優惠方案，推論固定預算如何買到最多爆米花。

    非選擇題部分，一題要學生計算民調的調整倍率，以使結果符合真實情況。林柏嘉認為，外界可能認為民調做完為何還要調整，此考題可讓學生了解調整倍率的意涵。

    台北市多位考生表示試題親民，題型多為幾何，作答過程輕鬆自如。有考生笑稱：「有什麼困難嗎？」王姓考生說，題目簡單、寫到手痠，有充足時間進行最後檢查。

    台中居仁國中葉姓考生表示，這次有題型考二次涵數，題幹說明對稱軸與Y軸變化的趨勢，之前沒遇這類題型，必須把圖畫出來才能解題。謝姓考生說，非選題有考選舉民調問題，考倍率也給公式，但要先讀懂題目，理解後才能解題。

    第23題大魔王圓周角 輔助線解套

    高雄考生認為從廿題過後較有鑑別度，非選擇題結合選舉公民議題，把數學應用在解決社會問題，考題相當活用。

    七賢國中侯姓考生覺得敘述閱讀量比較大，無法直接作答，其實是簡單的觀念題。鼓山高中國中部黃姓女同學表示，今年大魔王題落在第廿三題的圓周角，可畫一條輔助線解套。

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