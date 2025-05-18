國中會考》碳匯、綠能 社會關注全球環境

國中會考社會科展現對全球環境的關注。圖為考生利用休息時間 準備。（記者方賓照攝）

2025/05/18 05:30

〔記者林曉雲、劉詠韻、蔡淑媛、黃良傑／綜合報導〕國中會考社會科展現對全球環境的關注，考出碳匯、綠能等素材，也將鳳梨罐頭外銷、高砂族、台灣水庫、失智症等入題，地理、歷史及公民跨科整合趨勢明顯。教育部國教輔導團解析，命題重視考生的圖表解讀、統整和轉譯知識能力，文字閱讀量和過去相當，應可從容答題。

此外，一○八課綱著重勞動人權議題，今年考出勞動參與率及勞資糾紛，比去年多一題，如第廿六題以近卅年間已婚女性勞動參與率為素材；另有一題以北大武山大武祠與高砂族相關碑文為題材。

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新北中平國中地理老師賈生玲解析，第廿八題以某國發展某種綠色能源為素材，要考生運用經緯度的概念答題，另第卅題以碳匯為素材，因題幹有具體說明碳匯，考生讀懂題目就可答題。

高市明義國中歷史老師陳莉婷表示，今年考題具新意，墨西哥博物館、伊朗高原和印度發展等入題，考生須有融會貫通能力。

高市路竹高中公民老師師秀玲表示，公民考出時事新聞題，如第卅八題以新聞報導有位失智症患者將土地房屋送給陌生人的糾紛為素材，第卅六題則考出地方法院及相關法律規定等。

圖表型試題佔一半 北部考生嘆難度高

台北不少考生均認為社會考題難度最高，今年社會科試題共五十四題，內容多結合當下新聞時事，包括勞工、匯率升貶、失智症等議題，圖表型試題佔比五十％。

題目雖長 台中考生感覺難易適中

台中有考生提及，今年考到中國共產黨成立原因，由於課本不會把來由寫太清楚，必須透過當時歷史事件、年代等，找出答案。國際題不少，烏俄戰爭也入題，題目長、閱讀素養重要，感覺今年考題難易適中。台中居仁國中葉同學認為，世界地圖要看熟，觀念要清楚，有部分題型在模擬有考過。

高雄鳳西國中有考生表示，印象較深刻的是有一題地理題，題目提到要去探訪水壩秘境，但水壩洩洪時要注意安全，必須透過等高線判斷上下游來避開危險。

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