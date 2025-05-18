國中會考》作文題目自選 考生直呼好發揮

國中會考寫作測驗超靈活，2隻小動物（貌似倉鼠）的6個選擇。教育部國教輔導團老師認為，圖文不難理解，考生連結生活經驗，發揮空間寬廣。（記者林曉雲攝）

2025/05/18 05:30

2隻小動物圖片+牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺6個語詞

〔記者林曉雲、劉詠韻、蔡淑媛、黃良傑／綜合報導〕國中會考寫作測驗今年超靈活，不必訂題目，題幹提供兩張貌似倉鼠的小動物圖片及六個語詞，要考生寫出一篇作文。教育部國教輔導團、苗栗縣造橋國中校長林孟君解析，圖很簡單，語詞也不難理解，屬於「好上手、易理解」題，但考生須就選擇的語詞「說清楚、講明白」，才易拿高分。

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得分關鍵在讀懂題目並發揮聯想力

林孟君表示，圖一是兩隻小動物在箱籠中，箱籠中有食物有水，其中一隻在活動，另一隻將一隻腳跨出箱籠；圖二則提供「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」六個語詞，考生須先觀察圖一，再從圖二挑選出可說明圖一內容的詞彙，寫下觀察與想法，得分關鍵在讀懂題目並發揮聯想力。

嘉義縣東石國中老師李育靜表示，寫作是表達思考情感、溝通交流的重要工具，命題素材包含聯想力與思辨性，符合生命教育議題。

北市中山國中一名考生家長也是國文老師，他分析考題試圖透過倉鼠動作延伸至現實生活，提醒學生在生活裡進行自我評估及反思，鼓勵獨立思考的能力，但孩子恐無法有效發揮。中山國中多名學生指出，考試後回想，根本不知道自己寫出什麼重點，蠻崩潰的。

台中不少考生則直呼題目有趣、好發揮。台中居仁國中謝姓考生選擇「自由」為主題，寫出「失去自由太久，看到自由不認得，不會去爭取！」葉姓考生則以「冒險」為題，以港口的船比喻，牢籠中的倉鼠是永遠停泊在港口的船，打開籠門的倉鼠則是願意出航的船，以自身游泳課不敢下水及克服的過程為例，認為很好發揮。

國文考劇本、詐騙話術、世足賽 具鑑別度

此外，國文科四十二題包括白話文廿九題及文言文十三題，取材範圍廣泛，首次考出電影劇本「進擊的鼓手」活用散文對讀題，俗女養成記、詐騙話術、世足賽十六強等也入考題，難易適中具鑑別度。

高市旗山國中老師丁美雪解析，詐騙題以圖表命題，題幹提示詐騙訊息話術特徵，再提供詐騙的手機簡訊內容，如水費逾期未繳等，考生須將國文能力運用於生活，易拿分。

台北市大同高中考場，有位來自中國福建省的北安國中考生林姓考生，三月開始在台修讀學業，她認為題目困難度中等偏上，自評最可能得B。私立復興高中實驗中學郭姓考生直言，他花四十分鐘寫完提早交卷，有信心得滿分。

台中居仁國中葉姓考生指出，文言文閱讀測驗中一篇司馬光友人送他屏風寫的致謝文，要問內文字義、同義，及司馬光收禮反應，用字少見又艱澀，要反覆再看內文且推理，是魔王題。

高雄五福國中林同學表示，以足球賽制及預測隊伍名次的題目，不只具實用性且十分有趣。

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