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    國中會考今登場 花蓮報名減200人

    吉安鄉宜昌國中導師替學生戴上狀元帽，送上「宜定包中」祝福，鼓勵孩子盡其在我。（宜昌國中提供）

    吉安鄉宜昌國中導師替學生戴上狀元帽，送上「宜定包中」祝福，鼓勵孩子盡其在我。（宜昌國中提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕一一四學年度國中教育會考今明兩天舉行，花蓮考區今年有二千四百人報考，比去年少二百多人。吉安鄉宜昌國中昨天為考生祈福，喊出「宜定包中」口號，還準備祈福小禮物送給考生當定心丸，期盼考生下筆如有神助，考出5A的佳績。

    國中教育會考花蓮考區今年報考人數二千四百人，比去年二千六百一十七人少二百多人，考場設在花蓮高中、花蓮女中及中區光復商工、南區玉里高中等四校，昨天下午三點開放試場供考生確認座位。

    主辦試務的花蓮縣政府教育處表示，今天上午考社會、數學科，下午為國文科及寫作測驗，明天上午考自然、英語科（閱讀、聽力測驗），提醒考生遵守監考人員引導，記得攜帶作答黑筆、2B鉛筆，如遺失准考證，可攜帶身分證及相片一張，於當日向試務中心申請補發。

    各校在會考前夕紛紛舉辦祈福等活動，慈濟中學為國中部學生舉辦浴佛，透過浴佛洗去心頭的煩惱和緊張，校長李玲惠說，平日所學準備充分，心無罣礙面對考試才能發揮最佳實力。

    宜昌國中昨也舉辦祈福活動，九年級學生由導師一一戴上象徵「宜定上金榜」的狀元帽，家長會贈送粽子、包子祝福考生「宜定包中」，校方也贈送每位考生文具包，祝福下筆如有神助。

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