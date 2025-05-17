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    體育署助攻 花蓮明年主辦國際少運會

    花蓮縣長徐榛蔚（右四）、ICG委員會會長Mr. Igor Topole（左四）、體育署組長許秀玲（右三）等參加ICG執委會辦公室揭牌，也象徵籌辦作業啟動。 （記者花孟璟攝）

    花蓮縣長徐榛蔚（右四）、ICG委員會會長Mr. Igor Topole（左四）、體育署組長許秀玲（右三）等參加ICG執委會辦公室揭牌，也象徵籌辦作業啟動。 （記者花孟璟攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕在體育署協助爭取下，國際奧會（IOC）授權體育組織國際少年運動會（ICG），昨天到花蓮進行二○二六年主辦城市簽約、ICG執委會花蓮辦公室揭牌，代表花蓮將在明年八月舉辦國際少年運動會（簡稱國際少運會），預計迎來多國近二千名少年運動員，將是震後花蓮首場也是規模最大的國際賽事。

    強震後首場國際賽事 迎2千選手

    ICG會長Mr.Igor Topole昨在花蓮吉安鄉運動休閒園區，與花蓮縣長徐榛蔚進行二○二六年國際少年運動會主辦城市簽約。他說，去年委員會曾訪問花蓮，不幸的是一週後花蓮就遭受強烈地震侵襲，但花蓮展現韌性，去年仍正式申請二○二六年ICG主辦權，他很有信心花蓮可以把賽事辦好。

    縣府簽約 ICG執委會辦公室揭牌

    ICG委員會前天先到花蓮勘查各運動場館，包括德興棒球場（射箭）、自強國中（跆拳道）與中正體育館（桌球）等，昨天則在吉安舊菸廠的吉安鄉運動休閒園區完成主辦城市簽約，以及ICG執行委員會辦公室揭牌。

    體育署國際及兩岸運動組長許秀玲說，這將是我國繼二○○二年台北市、二○一六年新北市後，第三度獲得主辦權。ICG是國際奧會授權的組織，也是全球少年運動員齊聚的盛會，能主辦對於台灣的國際參與及運動發展都有正面意義！

    許秀玲說，明年的國際少年運動會在台灣，將迎來全球超過卅國、七十個城市近二千名選手來到花蓮，屆時來自世界各地的少年將一起競技、交流及學習，更將體驗台灣豐富多元文化特色。

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