頭城盧宅涼亭復舊 佐證史料不足

宜蘭縣首任民選縣長盧纘祥故宅與屋前池塘是縣定古蹟，景色相當漂亮。（民眾提供）

2025/05/17 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮盧纘祥故宅前池塘是縣定古蹟，池塘曾有木造涼亭與橋梁，縣議員賴良洲爭取復舊重建，帶動地方觀光。宜縣文化局表示，文資委員很重視材料與工法，但目前只有一張照片，還需要更多文獻與史料佐證。

僅有1張模糊照 文化局盼提供

盧纘祥是宜蘭縣第一任民選縣長，頭城故宅與屋前池塘（又稱史雲湖）被登錄為縣定古蹟。

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據研究推論，盧宅前池塘前身應是頭圍港內港，一九二○年代遇山洪暴發，內港及河道被埋沒，後經盧纘祥闢建成「舟遊式」庭園，湖中有兩小島，島上各有一座涼亭，但因年久失修，已不復存在。

賴良洲昨在議會質詢表示，史雲湖具歷史意義，也是頭城地標，對觀光發展非常有幫助，湖中兩座涼亭當年是盧纘祥吟詩作對處，有文化、文學意義，頭城人希望復舊重建，但拖了這麼多年都沒動靜，縣府到底有何困難？

宜縣文化局長黃伴書指出，盧宅與史雲湖修復設計經費三七四萬，文化局也完成修復工程規劃，經費約五千萬元，四月三十日已提送中央爭取，但文資委員要求，如果要修復，所有東西都要經過文資委員會審議通過，且為避免失真，需要更多史料文獻輔助考證，有關涼亭部分目前就缺這一塊，其他修復設計都沒問題。

黃伴書說，文資委員很在意工法、材料，但目前涼亭只有一張模糊照片，文化局會繼續努力尋找相關文獻史料，也希望地方若有資料，可以提供做為佐證，讓修復設計可以更完善。

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