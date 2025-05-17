宜縣教師康輔研習教師少 遭疑虛報拿補助

宜縣教師康輔研習，縣議員陳文昌（左起）、林麗、呂惠卿質疑「掛羊頭賣狗肉」濫用補助，要求徹查。（林麗提供）

2025/05/17 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府近年補助社團辦理「教師康輔知能研習營」，原意在提升教師專業能力，但縣議員林麗昨天揭露實際參與教師人數遠低於核定標準，該社團卻持續獲得補助，質疑是「掛羊頭賣狗肉」，制度有漏洞，要求縣府徹查、檢討補助機制。縣府表示，將依法查處，若涉及不法將究辦並追回補助款。

議員︰實際參加者多為社團義工

林麗指出，該研習營每年以「強化教師輔導知能」為由申請補助，申報參與人數為六十人，但實際參與教師人數連年偏低，二○二三年僅十人，去年更僅有八人。她質疑，實際參加者多為社團義工，與原核定的對象教師不符，形同以教師研習名義辦理社團內部訓練，「掛羊頭賣狗肉」嚴重背離補助原意。

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教師反映報名遭拒 程序不透明

林麗表示，計畫雖對外宣稱「開放報名」，但有教師反映報名遭拒，且名冊中部分人士重複參加，報名程序不透明，實際參與人數遠低於核定標準，縣府卻仍核發十五萬元以上補助，是否涉及人數虛報、核銷不實，縣府應徹查。

縣府連兩年各補助12、15萬元

而在經費使用，林麗也點出異常，指前年活動地點為香格里拉飯店，去年移至聖母護專宿舍，住宿成本明顯降低，但總經費反而從十七萬上升至廿一萬元，這是為什麼？

缺乏效益 議員批助長資源濫用

縣議員呂惠卿也說，連續兩年教師參與人數低落，顯示該活動對教師缺乏實質吸引力，應檢討是否仍具補助必要性。議員陳文昌也強調，若此類活動在缺乏實質效益下仍持續獲得補助，將助長資源濫用，要求縣府儘速清查、盤點類似案例。

林麗等三位議員皆呼籲縣府全面檢討補助機制，包括設立教師參與最低門檻、公開報名程序、強化查核與透明機制，確保補助回歸教育本質，讓資源真正用在該用的地方，切勿成為特定單位謀取利益的工具。

縣府教育處表示，前年、去年縣府分別補助十二萬與十五萬元，議員質疑有偽造報名人數資料、核銷不實情事，縣府將依法查處，如有涉及不法情事將依法究辦，追繳補助款。

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